Ukrainassa taistellaan 1200 kilometrin rintamalinjalla

Viimeisen kuuden kuukauden aikana vihollisryhmittymän koko on pysynyt suunnilleen samalla tasolla – noin 711 000–712 000 sotilaassa, sanoi Ukrainan asevoimien ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi Ukrinformin mukaan.

– Vihollinen jatkaa hyökkäysoperaatioita koko rintamalinjan pituudelta vaihtelevalla intensiteetillä. Aktiivinen rintamalinja on noin 1 200 kilometriä pitkä. Taistelumuodostelmien syvyys kasvaa jatkuvasti.

– Miehittämättömien järjestelmien kehittäminen johtaa taistelumuodostelmien laajenemiseen ei rintaman suuntaisesti, vaan syvyydessä, tappoalueelle, joka on jo saavuttanut 15–20 kilometriä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana vihollisryhmittymän koko on pysynyt suunnilleen samana – 711 000–712 000 sotilassa, mukaan lukien operatiivinen reservi, Syrskyi jatkoi.

Hän lisäsi, että vihollinen keskittää päävoimansa Pokrovskin, Otšeretynen ja Oleksandrivkan suuntiin. Myös Kramatorskin alueella, erityisesti Kostiantynivkan suuntaan, on käynnissä joukkojen ja resurssien lisäämistä. Aktiivisia taisteluoperaatioita on käynnissä myös Lymanin alueella.

Samaan aikaan Syrskyi korosti, että Ukrainan puolustusvoimat suorittavat aktiivisesti hyökkäys- ja vastahyökkäystoimia.

– Tietyillä alueilla noin neljännes kaikista taisteluista sisältää ukrainalaisten yksiköiden hyökkäystoimia. Heidän tavoitteenaan on pitää vihollinen jatkuvassa paineessa, aiheuttaa tappioita ja estää kaikki eteneminen. Tämä taktiikka tuottaa tuloksia. Tammikuussa vihollinen ei saavuttanut merkittäviä operatiivisia onnistumisia, Syrskyi sanoi.