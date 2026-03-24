Ukrainassa taisteleva suomalainen varoittaa droonien harhasta – ilman jalkaväkeä rintama murtuisi

Droonit ja lennokit määrittelevät yhä enemmän nykyaikaista sodankäyntiä Ukrainassa, mutta tähän liittyy myös harhakuvitelmia, kertoo suomalainen Hobbit-nimellä esiintyvä vapaaehtoistaistelija

– Miehittämättömät asejärjestelmät on pääasiallinen toimija sodassa. Tilanne on muuttunut nimenomaan edellisen vuoden aikana. Droonit ovat suurimmassa roolissa. Sotiminen puolin ja toisin perustuu miehittämättömien järjestelmien käyttöön, hän sanoo Verkkouutisille.

Pitkän kantaman tiedusteludroonit pystyvät havaitsemaan pienimmänkin liikkeen. Kun kohteet on havaittu, pommittajadroonit tai valokuitukaapeliin kytketyt, radiohäirinnälle immuunit räjähdedroonit hyökkäävät niitä vastaan.

Droonit ulottavat taistelukentän 20 kilometrin etäisyydelle rintamalinjasta molempiin suuntiin. Tämä niin sanottu tappovyöhyke laajenee nopeasti. Droonien sanotaan aiheuttavan jopa 80 prosenttia venäläisten tappioista taistelukentällä.

– Viimeistään vuodesta 2023 alkaen lennokit ovat aina olleet läsnä ja osallisina eri tehtävissä. Sekä omat että vihollisen droonit pörräävät koko ajan yläpuolella. Se on muuttumaton fakta, Hobbit kertoo.

– Niiden määrä ja volyymi ovat lisääntyneet viime aikoina. Lisäksi valokuitukaapelia perässään pudottavien FPV-räjähdedroonien takia torjuntakeinot ovat vähentyneet.

Hobbit kuitenkin varoittaa harhakuvitelmasta, jonka mukaan puolustus rintamalla voitaisiin rakentaa pelkästään lennokkien ja droonien varaan.

– Rintama pitää, ja tappovyöhykkeellä toimii edelleen meidän jalkaväkemme, joka on meidän puolustuksemme ainoa muuri. Ilman droonien seassa olevaa jalkaväkeä me olisimme hävinneet tämän sodan jo kauan sitten.

– Droonit ehkä aiheuttavat eniten tappioita rintamalinjan molemmin puolin, mutta kumpikin osapuoli käyttää edelleen jalkaväkeä tappovyöhykkeen sisällä.

Toistaiseksi hyökkäys- ja puolustusoperaatioissa tarvitaan edelleen jalkaväkeä, koska kyse on alueiden hallinnasta.

Hobbit katsoo, että jalkaväkeä voidaan alkaa siirtää kauemmas etulinjasta vasta siinä vaiheessa, kun käyttöön saadaan enemmän aseistettuja maadrooneja.

Edelläkävijä

Hobbit toimii tällä hetkellä Ukrainan asevoimien 3. armeijakunnan koulutustehtävissä Itä-Ukrainassa. Hän lähti Ukrainaan heti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti raa’an ja laajamittaisen hyökkäyssodan helmikuussa 2022.

Maadrooneja on jo testattu ja käytetty pienemmissä operaatioissa.

– Meidän armeijakuntamme on tässäkin tietynlainen edelläkävijä. Me suoritimme viime vuonna ensimmäisen pelkästään miehittämättömillä järjestelmillä toteutetun vastahyökkäysoperaation, jossa meidän droonimme valtasivat venäläisiltä erään kylän takaisin, Hobbit kertoo

– Imassa lentävät ja maalla kulkevat hyökkäysdroonit tuhosivat vihollisen ja valtasivat kylän. Jalkaväki eteni kylään vasta tämän jälkeen pitääkseen sen puolustajan hallussa.

Samoin eräs 3. armeijakunnan maadrooniryhmä piti vajaan kahden kuukauden ajan aiemmin jalkaväen miehittämää asemaa vihollisen hyökkäyksiä vastaan.

Kyseessä oli raskaalla konekiväärillä varustettu maadrooni, joka vedettiin välillä lyhyeksi ajaksi takalinjaan huoltoa ja ammustäydennystä varten.

Hobbit kertoo myös hankkineensa droonin lennättäjän pätevyyden.

– Pian jalkaväkimiehenkin on osattava toimia miehittämättömien laitteiden kanssa.