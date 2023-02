Ukrainassa lapset piilossa pommisuojissa yli 900 tuntia

Ukrainassa lapset ovat viimeisen vuoden aikana viettäneet keskimäärin 920 tuntia maan alla pommisuojissa. Tämä vastaa yli 38 päivää, kansalaisjärjestö Pelastakaa lapset raportoi.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alusta tulee perjantaina 24. helmikuuta kuluneeksi tasan vuosi.

Ukrainassa on vuodessa annettu yhteensä 16 207 ilmahälytystä, jotka kestivät keskimäärin noin tunnin. Hälytykset varoittavat siviilejä ohjusiskuista tai pommituksen uhasta ja kehottavat heitä hakeutumaan suojaan. Toisiaan seuranneiden hälytysten vuoksi perheet ja lapset voivat viettää jopa kahdeksan tuntia kerralla maan alla.

– Lasten tulisi saada olla lapsia, leikkiä, oppia ja rakentaa omaa polkuaan tulevaisuuteen. Jokainen tunti, jonka lapsi joutuu viettämään pommisuojassa, on valtava menetys. Ukrainassa pommisuojat ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia, eikä kunnollisia suojia ole aina kaikille tarjolla. Monet joutuvat pakenemaan perunakellareihin, Pelastakaa lapsen ry:n asiantuntija Tupuna Mäntysaari sanoo tiedotteessa.

Lasten ja aikuisten mielenterveys ja psykososiaalinen hyvinvointi ovat koetuksella jatkuvan stressin vuoksi. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että joka viidennellä konfliktin kokeneella ihmisellä on korkea riski saada jonkinlaisia mielenterveydellisiä ongelmia, joiden oireet pahenevat konfliktitilanteen pitkittyessä.

Lapset joutuneet eroon perheistään ja ystävistään

Järjestö muistuttaa, että Venäjän aloittama hyökkäyssota on myös sota lapsia vastaan. Eri puolia maata lapset kokevat pitkäkestoisesti henkistä rasitusta altistuessaan toistuvasti vakavalle vaaralle, vahingolle ja väkivallalle. Lapset ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa ja joutuneet eroon perheistään ja ystävistään.

Samalla heiltä on evätty mahdollisuudet koulutukseen ja heidän oikeuksiaan vastaan rikotaan laajamittaisesti.

– Toisen sotavuoden alkaessa lapset kokevat jatkuvasti uusia väkivallan aaltoja, toteaa Pelastakaa lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

– Lapset eivät aloittaneet tätä sotaa, mutta he maksavat siitä korkeimman hinnan. Minua kuitenkin hämmästyttää lasten kyky kestää kaikki haasteet sekä se, kuinka he osaavat kääntää vaikeat kokemukset voimavaraksi, jos heille annetaan mahdollisuuksia ja hiukan apua.

Pelastakaa lapset vaatii kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön velvoitteita. Järjestö tuomitsee jyrkästi hyökkäykset siviileihin sekä siviilikohteisiin, kuten ihmisten koteihin, kouluihin ja sairaaloihin.

Järjestö myös vaatii, että lapsiin kohdistuviin rikkomuksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan.

Pelastakaa lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014. Konfliktin eskaloiduttua helmikuussa 2022 järjestö laajensi avustustoimintaansa merkittävästi ja on vuodessa tavoittanut avullaan yli 800 000 ihmistä, joista 436 500 on lapsia. Ukrainan avustustoimien lisäksi Pelastakaa Lapset on tukenut sotaa pakenevia lapsia ja perheitä ympäri Eurooppaa. Lähialueella ja eri Euroopan maissa järjestön apu on tavoittanut yli 279 000 ihmistä.