Liikekannallepanon välttelyn myötä Ukrainan tilanne on kriittinen, koska 80 prosenttia asevelvollisista pakenee koulutuskeskuksista ennen siirtymistä sotilasyksiköihin, kertoo ukrainalainen kansanedustaja ja upseeri Roman Kostenko.

Hänen mukaansa pian asepalveluksesta ilman lupaa lähtevien määrä saattaa olla yhtä suuri kuin tällä hetkellä aktiivipalveluksessa olevien joukkojen.

Asiasta kertoo uutissivusto tsn.ua viitaten nta.ua-sivuston YouTube-haastatteluun.

Kostenko korostaa, että Ukrainan valtio ei ryhdy riittäviin toimiin näiden ihmisten palauttamiseksi tai luo olosuhteita, jotka estäisivät heidän pakenemisensa. Heitä pitää kannustaa täyttämään velvollisuutensa.

Kostenkon mukaan 80 prosenttia asevelvollisista pakenee koulutuskeskuksista, ja asevelvollisuutta välttelevien määrä voi nousta miljooniin.

Entinen ukrainalainen kansanedustaja, droonikomppanian päällikkö Ihor Lutsenko arvioi, että 95 prosenttia ilman lupaa asepalveluksesta lähteneistä sotilaista koostuu kahdesta kategoriasta – pitkään palvelleista ja väsyneistä sekä juuri palveluksena aloittaneista sotilaista.

Hänen mukaansa asepalveluksen välttelemisestä ei ole kunnollista tilasto- ja tutkimustietoa.

– Meillä ei ole tilastoja siitä, miksi, miten ja ketkä hylkäävät yksikkönsä. Kukaan ei tutki syitä. Meillä on syytä uskoa, että valtakunnansyyttäjän verkkosivuilla olevat luvut eivät vastaa tarkasti sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu, Lutsenko kertoo espreso.tv-sivustolle.

– Ensinnäkin nämä luvut saattavat olla yliarvioituja, koska sama henkilö voi lähteä luvatta palveluksesta useita kertoja. Toisaalta asevoimilta kysyttäessä käy ilmi, että monissa tapauksissa ei ole pantu vireille rikosoikeudellisia menettelyjä.

Lutsenkon mukaan luvut kuitenkin osoittavat, että ongelma vain pahenee.