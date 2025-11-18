Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainalaisia sotilaita. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Ukrainassa hälyttävä ilmiö, 80 prosenttia asevelvollisista pakenee koulutuksesta

  • Julkaistu 18.11.2025 | 11:39
  • Päivitetty 18.11.2025 | 11:55
  • Sota Ukrainassa
Kansanedustaja pelkää asevelvollisuutta välttelevien määrän nousevan miljooniin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Liikekannallepanon välttelyn myötä Ukrainan tilanne on kriittinen, koska 80 prosenttia asevelvollisista pakenee koulutuskeskuksista ennen siirtymistä sotilasyksiköihin, kertoo ukrainalainen kansanedustaja ja upseeri Roman Kostenko.

Hänen mukaansa pian asepalveluksesta ilman lupaa lähtevien määrä saattaa olla yhtä suuri kuin tällä hetkellä aktiivipalveluksessa olevien joukkojen.

Asiasta kertoo uutissivusto tsn.ua viitaten nta.ua-sivuston YouTube-haastatteluun.

Kostenko korostaa, että Ukrainan valtio ei ryhdy riittäviin toimiin näiden ihmisten palauttamiseksi tai luo olosuhteita, jotka estäisivät heidän pakenemisensa. Heitä pitää kannustaa täyttämään velvollisuutensa.

Kostenkon mukaan 80 prosenttia asevelvollisista pakenee koulutuskeskuksista, ja asevelvollisuutta välttelevien määrä voi nousta miljooniin.

Entinen ukrainalainen kansanedustaja, droonikomppanian päällikkö Ihor Lutsenko arvioi, että 95 prosenttia ilman lupaa asepalveluksesta lähteneistä sotilaista koostuu kahdesta kategoriasta – pitkään palvelleista ja väsyneistä sekä juuri palveluksena aloittaneista sotilaista.

Hänen mukaansa asepalveluksen välttelemisestä ei ole kunnollista tilasto- ja tutkimustietoa.

– Meillä ei ole tilastoja siitä, miksi, miten ja ketkä hylkäävät yksikkönsä. Kukaan ei tutki syitä. Meillä on syytä uskoa, että valtakunnansyyttäjän verkkosivuilla olevat luvut eivät vastaa tarkasti sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu, Lutsenko kertoo espreso.tv-sivustolle.

– Ensinnäkin nämä luvut saattavat olla yliarvioituja, koska sama henkilö voi lähteä luvatta palveluksesta useita kertoja. Toisaalta asevoimilta kysyttäessä käy ilmi, että monissa tapauksissa ei ole pantu vireille rikosoikeudellisia menettelyjä.

Lutsenkon mukaan luvut kuitenkin osoittavat, että ongelma vain pahenee.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)