Ukrainassa eletään vaikeinta sota-ajan talvea, Venäjän iskut kurittavat perheitä

Suomen UNICEF:n mukaan miljoonat perheet eri puolilla Ukrainaa sinnittelevät iskujen seurauksena kovilla pakkasilla ilman lämpöä, vettä ja sähköä.

– Ukrainan perheet elävät vaikeinta sota-ajan talvea. Voimakkaat iskut ovat tuhonneet elintärkeitä energia- ja vesijärjestelmiä keskellä kylmintä talvea, tiedotteessa todetaan.

Miljoonat perheet eri puolilla maata joutuvat sinnittelemään jopa 18 asteen pakkasissa päiviä ilman lämmitystä, sähköä ja vesihuoltoa. Esimerkiksi pääkaupunki Kiovassa tammikuun 8. ja 9. päivä välisenä yönä tapahtuneen laajamittaisen hyökkäyksen seurauksena miljoonat ihmiset jäivät ilman lämpöä, vettä ja sähköä. Kokonaisia asuinalueita on yhä pimeänä.

– Kiovassa vanhemmat eivät pysty valmistamaan lapsilleen lämmintä ruokaa tai kylvettämään heitä. Hanasta tulee ainoastaan kylmää vettä ajoittain. Perheet yrittävät estää kylmyyttä tilkkimällä ikkunoita millä tahansa esineillä, kuten lasten pehmoleluilla.

Ankarat olosuhteet vaikuttavat lapsiin

Suomen UNICEF korostaa, että pimeys ja pakkanen lisäävät pelkoa ja stressiä ja voivat johtaa hengityselin- ja muiden sairauksien syntyyn tai pahentaa niitä.

– Nuorimmat lapset ovat kaikkein haavoittuvimpia. Vastasyntyneet ja pikkulapset menettävät nopeasti ruumiinlämpöä ja ovat suuressa vaarassa sairastua hypotermiaan ja hengityselinsairauksiin, jotka voivat nopeasti muuttua hengenvaarallisiksi ilman riittävää lämpöä ja hoitoa.

Tilanne vaikuttaa merkittävästi myös opetukseen. Kylmyyden vuoksi monissa kouluissa ja päiväkodeissa on siirrytty kokonaan etäopetukseen, mutta sähkökatkokset aiheuttavat katkoksia verkko-opetukseen.

UNICEF tukee lasten ja perheiden selviämistä talvesta. UNICEF on toimittanut esimerkiksi generaattoreita eri puolille maata sairaaloihin sekä vesi- ja lämpölaitoksiin, jotta elintärkeitä palveluita voidaan pyörittää jatkuvista hyökkäyksistä huolimatta.

UNICEF vaatii lopettamaan hyökkäykset siviilialueita ja lapsille tärkeää infrastruktuuria vastaan.