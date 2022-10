Ukrainan viranomaiset syyttävät Venäjää jälleen kansanmurhasta

Venäläiset ovat kuljettaneet laittomasti jopa tuhansia ukrainalaislapsia eri puolille Venäjää, kertoo New York Times.

Venäjän laittomasti valtaamilta alueilta länteen päin paenneita ja omista perheistään eksyneitä lapsia on siepattu venäläismielisten joukkojen toimesta. Lapsia on kuljetettu busseilla takaisin syvemmälle Venäjän hallitsemille alueille.

Lapsia on viety myös venäläisten valtaamilta alueilta sen jälkeen, kun heidän vanhempansa ovat kuolleet tai ovat vangittuina. Tietojen mukaan lapsia on siepattu myös, vaikka heidän laillinen huoltajansa on tiedossa.

Lasten ja aikuistenkin kuljettaminen pois vallatuilta alueilta on mahdollinen sotarikos. Kansainvälinen oikeus määrittää lapsiryhmien siirtämisen kansanmurhaksi, kun tarkoituksena on tuhota jokin kansallinen ryhmä.

Venäjän viranomaiset tukevat ukrainalaisten lasten adoptointia venäläisiin perheisiin. Lapsien ”pelastaminen” sodasta on yksi osa venäläistä sotapropagandaa. Esimerkiksi valtion televisiokanaville ”hylätyille, pelastetuille” lapsille annetaan nallekarhuja.

Venäjällä lapsiasiavaltuutettu Maria Lvova-Belova on itsekin adoptoinut yhden ukrainaisen lapsen.

Venäjän tavoitteena on tehdä Venäjästä lasten koti. Lvova-Belovan mukaan hänen adoptoimansa lapsi tunsi ensin koti-ikävää Ukrainaan, mutta ”nyt arvostaa uutta kotiaan”.

Venäjän hallinto on esittänyt aikeen tehostaa lasten siiroja entisestään.