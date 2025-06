Ukraina haluaa irti miinasopimuksesta – pysäyttävä vetoomus

Ukraina on ilmoittanut haluavansa irtaantua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mielestä Ukrainan tulee voida ottaa miinat välittömästi käyttöön.

Ottawan sopimukseen on kirjattu kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtaantuminen ei ole sopimustekstin mukaan mahdollista sodan aikana.

Heinosen mukaan Ukrainan tapauksessa kansainvälisen yhteisön tulisi hyväksyä sopimuksesta irtaantuminen poikkeuksellisissa olosuhteissa.

– Ukrainan vetoomus irtaantumisen hyväksymiseksi myös sotatilan ollessa päällä on pysäyttävä, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Kansanedustajan mukaan Ukrainan hallinto totesi tiedotteessaan, Venäjän tavoitteena on tuhota Ukraina valtiona ja ukrainalaiset kansakuntana, minkä vuoksi Ukrainan on pakko asettaa kansalaisten turvallisuus ja valtion puolustaminen etusijalle.

Heinosen mukaan Ukraina kuvailee päätöstä vaikeaksi mutta välttämättömäksi. Venäjä on käyttänyt jalkaväkimiinoja huomattavissa määrin.

– Kyllä, olen samaa mieltä Ukrainan hallinnon ja sen kansan kanssa. Maan on voitava irtaantua Ottawan sopimuksesta ja se on hyväksyttävä minusta tässä tilanteessa jopa ilman tuota kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtaantuminen on muun maailman hyväksyttävä välittömästi.