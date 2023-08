Ukrainan varapääministeri: Tie voittoon on pitkä ja vaikea

Ukrainan varapääministeri, väliaikaisesti miehitettyjen alueiden uudelleenintegroinnin ministeri Iryna Vereštšuk sanoo Ukrinformin mukaan, että Ukrainan tie voittoon sodassa Venäjän kanssa tulee olemaan ”pitkä ja vaikea”, joten ukrainalaisten tulisi valmistautua pitkään taisteluun.

– Meidän on oltava rehellisiä. Tässä sodassa tie voittoon on pitkä ja vaikea. ”Kaksi-kolme viikkoa”, ”vuoden loppuun mennessä”, ”ensi keväänä” – kaikki tämä ei ole totta. Meidän on valmistauduttava pitkään taisteluun. Kansalaiset ja viranomaiset, kaikkien pitää valmistautua pitkään ja vaikeaan sotaan. Vasta sitten me voitamme, Vereštšuk sanoi.

– Se tulee olemaan vaikeaa, mutta ei kriittistä.

Hän totesi myös, että jokainen voisi tehdä jotakin Ukrainan voiton eteen.

– Valmistaudumme maratoniin, emme sprinttiin, kahdentoista kierroksen taisteluun, emme kolmen kierroksen taisteluun, Vereštšuk totesi.

Hän myös kehotti kaikkia tekemään parhaansa ja tukemaan toisiaan.

– Siksi kestimme viime vuonna. Siksi me lopulta voitamme, hän vakuuttaa.