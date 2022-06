Ukrainan ”valkoiset sudet” tuhoavat koostevideolla 14 Venäjän tankkia

Ukrainalainen ”Valkoiset sudet” -tiedusteluyksikkö on julkaissut Facebookissa alla näkyvän videon lennokki-iskuista venäläiskalustoa vastaan.

Videolle on koostettu useita videopätkiä, joilla lennokit pudottavat panssarintorjunta-ammuksia tankkien ja panssariajoneuvojen päälle.

Videon vasemmassa reunassa juoksee laskuri. Sen perusteella videolla näytetään 14 panssarivaunun, kolmen panssariajoneuvon ja kolmen muun ajoneuvon tuhoutuminen tai vaurioituminen iskuissa.

Lennokeilla on ollut molemmilla puolilla suuri rooli Ukrainan sodassa. Puolustaja on käyttänyt tehokkaasti myös pieniä modifioituja kaupallisesti saatavilla olevia lennokkeja ja omavalmisteisia lennokkeja niin tiedustelu- kuin taistelutehtävissäkin.

Video from Ukraine's White Wolf unit showing UAVs dropping munitions on Russian vehicles from April and May. They claim they destroyed 27 tanks and 3 BMPs. https://t.co/9ymittlB2m https://t.co/KAOllLPdbZ pic.twitter.com/Cxb1ultuB7

#Ukraine: Footage from the Ukrainian "White Wolf" Recon Unit showing serious destruction of Russian vehicles; approximately 14x Tanks, 3x BMP/BTR, and 3x other vehicles are damaged or taken out by drone-dropped munitions or artillery fire. pic.twitter.com/RCzbDBS8Ub

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 12, 2022