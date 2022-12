Ukrainan väitetään edenneen, kaupunki voi jäädä saarroksiin

Luhanskin alueen sotilashallinnon päällikkö Serhi Hayday kertoo Ukrainan joukkojen edenneen vain muutaman kilometrin päähän Kreminnan kaupungista.

Väitettä tukevat sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat, joissa ukrainalaisjoukot kulkevat metsässä paikallisen muistomerkin luona. Kohta sijaitsee noin viisi kilometriä Kreminnan eteläpuolella.

– Kreminnaan on jäljellä muutama kilometri, mutta eteneminen on hidasta tiiviiden miinoitteiden vuoksi, Hayday tviittaa.

Ukrainan joukkojen kerrottiin viime viikolla edenneen myös kaupungin pohjoispuolella, mikä uhkaisi aluetta puolustavia venäläisjoukkoja saarrostuksella. Taistelun Kreminnan kaupungista sanotaan näin ollen alkaneen.

Osa asiantuntijoista on verrannut tilannetta aiempaan taisteluun Lymanista, josta Venäjän asevoimat joutui vetäytymään samankaltaisen saarrostusuhkan vuoksi.

Sotaa seuraavilla ukrainalaisilla Telegram-kanavilla on kerrottu hyökkäysten onnistuneen kaupungin lähialueella. Venäläisjoukkojen väitetään vetäytyneen Serebrjanskin metsäalueelta kohti Kreminnaa. Venäläislähteet ovat antaneet sosiaalisessa mediassa samansuuntaisia arvioita.

We have a few kilometers left to #Kreminna, but the advance is slow due to the dense mine contamination of the territory #UkraineRussianWar pic.twitter.com/5CfeoTVsAW

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) December 20, 2022