Ukrainan ulkoministeri: Ratkaisevista aseista on toimitettu kaikki paitsi yksi

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba huomauttaa maan joutuneen suostuttelemaan kumppanivaltionsa useiden ratkaisevan tärkeiden asejärjestelmien suhteen.

Viime vuoden keväällä Yhdysvallat harkitsi pitkään HIMARS-täsmäraketinheitinten toimittamista. Ensimmäiset niistä saapuivat taistelukentälle kesäkuun lopulla ja vaikuttivat välittömästi venäläisjoukkojen taistelukykyyn iskemällä ammusvarastoihin ja komentopisteisiin.

Länsimaisten taistelupanssarivaunujen toimittamista pidettiin pitkään mahdottomana, mutta tämäkin kynnys ylitettiin kuluvan vuoden alussa.

– Jokainen keskustelu uusien, ratkaisevan tärkeiden aseiden toimittamisesta on alkanut ”ei”-vastauksella ja päättynyt ”kyllä”-sanaan. Viimeisen vuoden aikana olemme avanneet poliittisia päätöksiä kuudesta mullistavasta asejärjestelmästä. Vain taistelulentokoneet ovat jäljellä, Dmytro Kuleba tviittaa.

Hän on jakanut United24-median videon, jossa mainitaan alkuvuodesta 2022 toimitetut panssarintorjunta-aseet ja olalta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset. Niillä oli suuri merkitys pääkaupunki Kiovan pelastamisessa sodan alkuvaiheessa.

Ukrainalle toimitettiin keväällä 2022 merkittävä määrä tykistöä ja kesällä raketinheittimiä. Venäjän syksyllä aloittamiin risteilyohjus- ja lennokkihyökkäyksiin vastattiin moderneilla ilmatorjuntajärjestelmillä.

Kuluvan talven aikana päätöksiä on tehty panssarivaunuista ja GLSDB-täsmäammuksista. Ukrainan mukaan F-16:n kaltaisilla länsimaisilla hävittäjäkoneilla olisi tärkeä merkitys maan ilmatilan turvaamisessa ja sodan lopettamisessa.

Every discussion about supplying Ukraine with a new, crucial kind of weapon started with a "no" and ended with a "yes". In the last year, we have unlocked political decisions on six of the seven types of game-changer weapons. The only one left is combat aircraft. @United24media pic.twitter.com/3b6ec6RCUy

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2023