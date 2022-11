Ukrainan tykistö räjäyttää videolla useita Venäjän tankkeja taivaan tuuliin

Ukrainan 63. mekanisoitu prikaati on julkaissut alla näkyvän videon taisteluista Mykolajivin alueella Etelä-Ukrainassa. Video on paikallistettu Novovasilivkan ulkopuolelle.

Lennokin kuvaamalla tarkalla videolla näytetään Ukrainan tykistön osumia venäläiskalustoon. Epäsuoran tulen kerrotaan tuhonneen useita T-62-taistelupanssarivaunuja. Videolla näytetään tarkkoja osumia puuston suojaan ajettuihin venäläistankkeihin. Ukrainalaiset tuhosivat myös kuljetusajoneuvoja.

Venäjä on menettänyt Ukrainassa valtavat määrät panssareita. Tappioita on paikattu jo pitkään tuomalla sotaan vanhoja T-62-vaunuja.

1960-luvun alussa käyttöön otettu T-62 pohjaa aiempaan T-55-vaunuun. T-62:n valmistus lopetettiin vuonna 1975. Ukrainaan lähetettävät vaunut ovat mitä todennäköisemmin myöhemmin modernisoituja versioita. Niitä on käytetty viimeksi Venäjän ja Georgian sodassa vuonna 2008. Niillä on merkittäviä heikkouksia uudempiin T-72- ja T-80-vaunuihin verrattuna.

11/8, Ukrainian forces from the 63rd Mechanized Brigade hit a Russian position outside of Novovasylivka, Mykolaiv Oblast with indirect fire, destroying several T-62s and transport trucks. pic.twitter.com/IelArRYBUL

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 12, 2022