Ukrainan tiet muuttuivat mudaksi: Tämän vuoksi tela-ajoneuvoja tarvitaan

Sotilasasiantuntijat ovat esittäneet vaihtelevia arvioita siitä, kuinka vahvasti talviolosuhteet tulevat vaikuttamaan Ukrainan asevoimien kykyyn jatkaa vastahyökkäyksiään.

Maaperän on huomautettu muuttuneen sateiden myötä kosteaksi jo lokakuun puolella. Lähestyvät pakkaset voivat pian jäädyttää tiet, mikä helpottaisi ajoneuvojen liikkumista.

Ukrainan asevoimien julkaisema video havainnollistaa tämänhetkisiä sääolosuhteita. Videolla MaxxPro MRAP -panssariajoneuvo pyrkii eteenpäin mutaisella maantiellä. FPRI-ajatuspajan tutkija Rob Lee arvioi ajankohdan suosivan tela-ajoneuvoja.

– Tiedän, että aiemmin joissain Nato-maissa on ehdotettu siirtymistä mekanisoiduista ajoneuvoista kohti pyörillä kulkevia ajoneuvoja. Mutta tämä sota osoittaa hyvin selvästi ne riskit, joita näistä ajoneuvoista luopumisella olisi, Rob Lee tviittaa.

Hän on jakanut myös kuvia Venäjän 2S3 Akatsija -panssarihaupitsien ja kuorma-autojen liikkeistä Zaporižžjan suunnalla.

– Näyttää hankalalta rengasajoneuvojen kannalta, Lee pohtii.

I know it has been suggested that some NATO armies should try to move away from mechanized vehicles and adopt wheeled vehicles instead, but this war is giving us a very clear indication of the risks of scrapping mechanized vehicles. https://t.co/4cMP5wGy0L

