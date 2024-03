Ukrainan tiedustelupäällikkö: Venäläiset vapaaehtoisjoukot edustavat jo melkoista voimaa

Viime päivinä Venäjän maaperällä taisteluoperaatioita käyneet venäläinen vapaaehtoisjoukko ja Venäjän vapauslegioona edustavat jo nyt merkittävää voimaa ja saavat tulevaisuudessa yhä enemmän poliittista vaikuttavuutta, arvioi Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov sanoi Ukrinformin mukaan.

– Sikäli kuin tiedämme, he eivät aio lopettaa lähitulevaisuudessa ja tekevät kaiken, mihin heillä on voimaa. Ja kuten näemme, heillä on tarpeeksi voimaa saavuttaa – sanotaan – joitain rajoitettuja tavoitteita. Katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi, Budanov muotoilee.

Hän korostaa, että ponnistelut ovat täysin sitä, että venäläiset ratkaisevat sisäisiä ongelmiaan.

Koskien Venäjän vapauslegioonan tiedottajan lausuntoa, jonka mukaan he ovat valmiita ”vaihtamaan” Kurskin alueella sijaitsevan Tiotkinon kylän väliaikaisesti miehitetyn Melitopolin vapauttamiseen, Budanov vastasi, että hän olisi ”iloinen” nähdessään sen. Hän kuitenkin lisäsi, että on liian aikaista keskustella tästä.

Hän korosti myös, että Venäjän vapaaehtoisjoukot ja Venäjän vapauslegioona ovat saamassa poliittista painoarvoa, koska niitä ei voida enää pitää pikkuryhminä.

Budanovin mukaan Venäjän demokraattisen tulevaisuuden puolesta taistelevien määrä tulee kasvamaan, kun voimat yhdistyvät eri oppositioliikkeiden kanssa sekä Venäjän sisällä että sen ulkopuolella.

GUR:n päällikön mukaan venäläiset vapaaehtoiset ovat taistelleet Ukrainan puolella täysimittaisesta hyökkäyksestä lähtien ja ovat olleet monissa ”kuumissa paikoissa” eri puolilla Ukrainaa, joten he ovat jo saaneet kokemusta. Hän lupasi myös ”yrittää auttaa heitä niin paljon kuin voimme”.