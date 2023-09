Ukrainan tiedustelujohtaja: Heitä jahtaamme Kremlin sisäpiiristä

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n johtaja Kyrylo Budanov avaa Eesti Päevalehden haastattelussa listaa Kremlin sisäpiirin henkilöistä, joita Ukraina jahtaa vastuuseen sotarikoksista.

Budanovin mukaan listalla on Venäjän diktaattori Vladimir Putinin ja hänen sisäpiirinsä lisäksi armeijan johtoa ja viranomaisia.

– Tämä on luettelo tärkeimmistä henkilöistä, jotka on asetettava syytteeseen. Siihen kuuluvat myös esimerkiksi (Sergei) Shoigu ja (Valeri) Gerasimov, koska siviilejä kuolee heidän tekojensa takia. He ovat tuhonneet täysin Mariupolin ja infrastruktuuriamme. He vat modernin sodankäynnin sotarikollisia, Budanov toteaa.

Sergei Shoigu on Venäjän puolustusministeri. Valeri Gerasimov on kenraali ja Venäjän armeijan esikuntapäällikkö.

Listalla on Budanovin mukaan myös potkut saanut kenraali Sergei Surovikin, jolla on synkkä historia sotarikollisena.

– Katsokaa hänen toimiaan paitsi Ukrainassa ja myös Syyriassa. Muistamme Alepon ja muiden kaupunkien tuhoamisen ohjusiskuilla.

Ukrainan musta lista ei pääty Putiniin, Shoiguun, Gerasimoviin ja Surovikiniin.

– Listalla on muitakin henkilöitä, mukaan lukien oligarkeja, asevalmistajia, miehitysjoukkoja ja niin sanottujen vaalien järjestäjiä miehitetyillä alueilla syyskuun alussa. Lisäksi siellä on niitä Venäjän federaation henkilöitä, jotka ovat vastuussa lastemme karkottamisesta. Se on Venäjän viranomaisten vastuulla, Budanov sanoo.

Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjän diktaattori Putin on yhä enemmän eristyksistä muista. Hänen ympärillään on hyvin pieni sisäpiiri.

– Arviomme on, että koko Venäjän valtarakenne on pyradimi. Putin tekee kaikki päätökset. Ei ole monia, jotka haluavat antaa hänelle tietoa tai ehdottaa mitään. Miksi? Koske he pelkäävät, Budanov toteaa.

– Näimme saman tilanteen 1930-luvulla (Josif) Stalinin aikana.