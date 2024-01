Ukrainan tiedustelu: Venäjällä ei ole voimia hyökkäykseen kahteen tai kolmeen suuntaan

– Venäjällä ei ole voimia hyökkäykseen kahdessa tai kolmessa rintamasuunnassa, sanoi Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosaston edustaja Vadym Skibitskyi Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa värväystoimet Venäjällä jatkuvat. Skibitskyin sanoo, että Venäjä värvää päivittäin tuhat uutta sotilasta.

– He onnistuvat täydentämään päivittäin kärsimänsä tappiot. Se reservi ei kuitenkaan riitä muodostamaan voimakkaita strategisia hyökkäysoperaatioita kahdessa tai kolmessa suunnassa, joista (Vladimir) Putin puhuu ja pelottelee avauksellaan eurooppalaisia toisesta rintamasta ja hyökkäyksestä, Skibitskyi sanoi.

– Tähän mennessä Venäjän asevoimien maakomponentti ja ilmakomponentti eivät pysty suorittamaan strategisia hyökkäysoperaatioita. Hyökkäys ja taktiset operaatiot – kyllä. Ja me näemme tämän, he jatkavat sitä. Mutta heidän on mahdotonta suorittaa strategisia hyökkäysoperaatioita ilman vahvoja taktisia reservejä, Skibitskyi lisäsi.

Päätiedusteluosaston edustajan mukaan taktinen taistelutoiminta jatkuu, kun Venäjä käyttää mahdollisia tulitaukoja parantaakseen valmiuksiaan elvyttää tai avata uusia sektoreita taistelutoiminnalle.

– Emme voi antaa menettää alueitamme toimimattomuuden vuoksi. Jos sota loppuu, vihollisella on mahdollisuus kerätä voimia ja palauttaa taistelukyky. Näimme tämän vuosina 2015-2016, kun vihollisuudet keskeytettiin valloitetuilla Luhanskin ja Donetskin alueiden alueilla, ja saimme uuden hyökkäyksen vuonna 2022, Skibitskyi sanoi.

Hän totesi myös, että Venäjä jatkaa ukrainalaisten tappamista sekä infrastruktuurin, siviili- ja sotilastilojen tuhoamista.