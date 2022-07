Ukrainan tiedustelun johtaja: Venäjä on yksinkertaisesti hirviö

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov sanoi 4. heinäkuuta RBK-Ukrainan haastattelussa, että hän ei usko venäläisten siviilikohteisiin tekemien ohjusiskujen olevan vahinkoa tai sattumaa, kertoo Kyiv Post.

Hänen mukaansa venäläisten Serhiivkassa Odessan alueella tekemä ohjusisku kerrostaloon ja vapaa-ajankeskukseen 1. heinäkuuta on vain seurausta siitä, että Venäjän Ukrainan-sotaa johtavan eteläisen sotilaspiirin komentajaksi on nimitetty armeijakenraali Sergei Surovikiniin, josta Verkkouutiset on kertonut enemmän tässä.

Surovikin on tähän mennessä toiminut Venäjän ilmavoimien komentajana ja omaa julman miehen maineen.

– Ilmavoimien komentaja Surovikin tietää, kuinka sotia pommikoneilla ja ohjuksilla – sitähän hän tekee, sanoo Budanov korostaen samalla, että Venäjä tietää tarkalleen heidän ohjustensa kohdistuvan siviilikohteisiin.

– Venäjä on yksinkertaisesti hirviö, jonka uhka tulee jatkumaan pitkän aikaa, toteaa Budanov.

Budanov on luottavainen, ettei Vladimir Putin aio turvautua ydinaseisiin.

– Venäjä selvästi ymmärtää, että ydinaseiden käyttäminen vain yksinkertaisesti kiihdyttäisi Venäjän hajoamista.

Venäläiset eivät ole päästäneet kansainvälistä atomienergiajärjestöä (IAEA) tarkastamaan miehitetyllä alueella sijaitsevaa Zaporižžjan ydinvoimalaa. Budanovin mukaan tällä kiristetään niin Ukrainaa kuin koko maailmaakin.

– Ei ole selvää, mitä voimalassa on käynnissä, hän myöntää.

Venäjällä ei näytetä julkisesti vastustettavan sotaa Ukrainassa huolimatta lännen asettamista pakotteista. Budanovin mukaan suurin osa venäläisistä tukee Putinin toimintaa ja pitkäaikainen altistuminen valtiolliselle propagandalle pitää heitä otteessaan.

Budanovin mukaan ”talouseliitti on kärsinyt varsin paljon tästä sodasta” ja se ”odottaa oikeaa hetkeä muutokselle”.

Tilanne Valko-Venäjän vastaisella rajalla on toistaiseksi hyvä. Valko-Venäjällä on venäläisjoukkoja vain ”niukasti” ja ”jos uhka alueelta voimistuu, tiedämme siitä heti”.

Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden suhteen Budanov sanoo, ettei kyse ole siitä saako Ukraina pitää alueensa, vaan ”milloin vapautamme ne”. Hän sanoo, että ukrainalaiset ryhtyvät varmasti ”tiettyihin toimiin” elokuussa ja sitten vihollisuudet hidastuvat talvea kohden.

Vaikka Venäjän hyökkäystahti on hidastanut ja Putin on jo myöntänyt, että Luhanskin valtausjoukkojen tulisi levätä, riippuu Ukrainan vastahyökkäys lopulta toimitettujen aseiden laadusta ja määrästä.

Budanov painottaa vakaasti, että ”Ukrainan armeija jatkaa taistelua Ukrainan alueiden täydelliseen vapauttamiseen asti”.

Valitettavasti kuitenkin keskeisten liittolaisten, kuten Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian asetoimitukset ovat edelleen riittämättömiä, mutta joka tapauksessa Donbasin täydellinen vapauttaminen on Budanoville vain ajan kysymys.