Ukrainan sotilas kertoo: Viisi päivää koulutusta ja suoraan etulinjaan

Ukrainan asevoimat kutsui palvelukseen suuren määrän reserviläisiä Venäjän hyökkäyksen jälkeen helmikuussa 2022, joista osa on jouduttu tiettävästi siirtämään rintamalle ilman kattavaa koulutusta.

Tuhansia sotilaita on lisäksi koulutettu länsimaissa. Sotilasasiantuntijat ovat arvioineet Ukrainan pitäneen taistelukykyisimpiä yksiköitään reservissä talven aikana, sillä näitä joukkoja tarvitaan myöhemmin keväälle odotetussa vastahyökkäyksessä.

Viime aikoina erityisen kiivaita taisteluita on käyty Bahmutin ympäristössä, jonne on Wall Street Journalin haastattelemien sotilaiden mukaan siirretty myös kokeneempia yksiköitä. Etulinjan puolustaminen on silti ollut usein aluepuolustusjoukkojen ja muiden reserviläisten vastuulla.

Ukrainalainen Censor.net-sivusto on julkaissut erään liikekannallepanossa kutsutun sotilaan blogin, jossa hän väittää joutuneensa Bahmutiin vain viiden vuorokauden koulutuksen jälkeen.

Nörtiksi itseään kuvaileva Danylo Butenko opiskeli teoreettista fysiikkaa, työskenteli kuusi vuotta tutkijana ja siirtyi sen jälkeen it-alalle. Hän sai tammikuun lopussa kutsun saapua Kiovassa sijaitsevalle värväyspisteelle.

Butenko määrättiin saapumaan aamulla 17. helmikuuta kokoontumispisteelle makuupussin ja muiden perustarvikkeiden kanssa. Hänet oli sijoitettu yleisesikunnan alaiseen 101. erilliseen kaartin prikaatiin.

– Katsoin sen Googlesta, yleisesikunnan turvallisuusosasto. Se näytti melko hyvältä. Wikipedian mukaan kyseessä oli ”eliittiyksikkö”. Nyt tämä vaikuttaa vain ensimmäisen luokan kyyniseltä vitsiltä, Danylo Butenko kirjoittaa.

Yksikköön saapumisen jälkeen sotilaiden psykologisesta tuesta vastannut upseeri haastatteli uudet sotilaat ja valmisteli heitä tuleviin tehtäviin. Hän kertoi asioiden riippuvan senhetkisestä rintamatilanteesta.

Uusille sotilaille oli tarjolla vain heikkolaatuisia varusteita, ja osa tarvikkeista oli ostettava itse.

– Kun saavuimme Kiovan alueella sijaitsevalle koulutusleirille, minulle selvisi heti ensimmäisellä tupakkatauolla, että koko pataljoona (uusien sotilaiden kanssa) oli menossa Bahmutin etulinjaan muutaman viikon sisällä, Butenko toteaa.

Uusien sotilaiden koulutus kesti viisi päivää. Koulutus sisälsi aseenkäsittelyä, ensiapua ja jalkaväkitaktiikkaa. Ampumaradalla käytiin kerran.

– Johdon näkökulmasta tämä ilmeisesti riittää ylläpitämään puolustusta rintaman kuumimmassa kohdassa, Danylo Butenko ihmettelee.

Loput ajasta vietettiin paperitöiden ja erinäisten varuskunta-askareiden parissa.

– Yleisesti ottaen sain sen käsityksen, että komentajille paperityöt olivat tärkeämpiä kuin heidän alaistensa henki. Tosin en ole varma, pitävätkö he yksikön miehistöä ollenkaan ihmisinä, Butenko arvostelee.