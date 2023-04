Ukrainan sanotaan koonneen hyökkäykseen 50000 sotilasta

Ukrainan asevoimien odotetaan käynnistävän laajan vastahyökkäyksen lähiviikkojen tai jopa lähipäivien aikana.

Operaatioon on tiettävästi koottu ainakin 12 prikaatia, joista yhdeksän olisi varustettu länsimaisella kalustolla. Ukrainan kannalta haasteena on murtautua läpi puolustuslinjoista, joita Venäjä on valmistellut eri puolille miehitettyjä alueita.

Ukrainan puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov on sanonut, että keväthyökkäyksen tarkka paikka ja ajankohta on vain noin viiden henkilön tiedossa. Yhdysvaltain tiedusteluasiakirjojen aiempi vuoto julkisuuteen ei olisi näin ollen uhannut suunnitelman toteuttamista.

Ukrainska Pravda -lehden haastattelemat sotilaslähteet sanovat hyökkäyksen aikataulun siirtyneen touko–kesäkuulle. Taustalla on poikkeuksellisen kostea sää, mikä häiritsee logistiikkaa ja raskaan sotilaskaluston siirtämistä. Länsimaisen sotilaskaluston toimitusten kerrotaan lisäksi viivästyneen.

Lehden lähteiden mukaan hyökkäykseen olisi koottu enemmän sotilaita kuin aiemmissa arvioissa. Monien asiantuntijoiden huolena oli helmi–maaliskuussa, että Bahmutin taisteluihin olisi jouduttu siirtämään vastahyökkäykseen tarkoitettuja yksiköitä.

Asevoimien ja kansalliskaartin kerrotaan kouluttaneen ja varustaneen ainakin 16 prikaatia, joiden kokonaisvahvuus olisi jopa 50 000 sotilasta. Näkyvässä rekrytointikampanjassa on mainostettu rynnäkköprikaateja, mutta näiden osalta kyse on olemassa olevien yksiköiden vahvistamisesta.

Ukrainska Pravda -lehden sotilaslähteet painottavat, että operaatio aloitetaan vasta huolellisten valmisteluiden jälkeen eikä poliittisesta paineesta.