Ukraina sanoo lähes 340000 venäläisen kaatuneen

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo X-viestipalvelussa, että hyökkääjiä olisi kaatunut noin 339 850 sitten sodan alun, joista sunnuntaihin noin 1030.

Myös kalustotappiot kasvavat edelleen. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa tähän mennessä 5 655 Venäjän panssarivaunua, 10 560 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, joista 31 sunnuntaina. Muita sotilasajoneuvoa Ukraina kertoo tuhonneensa 10 636.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 324 lentokonetta, 324 helikopteria, 6 154 lennokkia ja dronea, 605 ilmatorjuntayksikköä, 8 070 erilaista tykistöasetta ja 919 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 586.

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 22 vihollisen sotalaivaa ja yhden sukellusveneen.

"The achievement of one goal should be the starting point of another."

Alexander Graham Bell

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to December 11, 2023. pic.twitter.com/zpuvocnQ7t

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 11, 2023