Ukrainan rinnalla taistelee venäläisiä – ”Jatkan, kunnes Vladimir Putin kaatuu”

Ukrainan asevoimissa taistelee 26-vuotias venäläismies, jota kutsutaan Whiteksi. Hän kuuluu Venäjän vapaaehtoisjoukkoihin eli RDK:hon, venäläisistä koostuvaan sotilasyksikköön, jonka sotilaat taistelevat Ukrainan asevoimissa Venäjää vastaan. Asiasta kertoo Telegraph.

RDK:ssa arvioidaan taistelevan satoja venäläisiä. Yksikön sotilaita käytetään usein tiedustelu- ja sabotaasitehtävissä rintamalinjan toisella puolella.

Samarasta kotoisin oleva White kertoo, että hän taistelee Ukrainan puolella, koska haluaa pitää kiinni periaatteistaan.

– Kun sota loppuu, jatkan taistelemista kunnes [Vladimir] Putin kaatuu, hän linjaa.

RDK:n jäsenten taustat ovat moninaisia. Jotkut, kuten White, kuuluivat aikaisemmin palkkasotilasryhmä Wagneriin. Mukana on myös entisiä turvallisuuspalvelu FSB:n agentteja. Joillakin ei taas ole lainkaan aikaisempaa sotilaskokemusta. Heitä kuitenkin yhdistää yksi tavoite.

– Taistelemme muuttaaksemme Venäjällä jotain, White tiivistää.

Täysimittaisen sodan alkaessa White oli entinen koneenkäyttäjä, joka kärsi venäläisessä vankilassa kolmen vuoden vankeusrangaistusta pahoinpitelystä. Vankilassa hänelle tarjottiin mahdollisuutta liittyä Wagneriin, ja vastineena hänen rikosrekisterinsä tyhjennettäisiin.

White suostui ja päätyi rintamalle. Hän ei kuitenkaan ehtinyt taistella kauaa ennen päätymistään sotavangiksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen hänelle tarjottiin mahdollisuutta palata Venäjälle osana vankienvaihtoa, mutta hän kieltäytyi. Sen sijaan hän päätti liittyä RDK:hon.

Sittemmin White on kohonnut RDK:hon kuuluvan hyökkäysyksikön komentajaksi. Kolme viikkoa sitten Whiten yksikkö onnistui vangitsemaan 16 venäläissotilasta, jotka jäivät sotavangeiksi.

RDK:n operaatiot ovat moninaisia. Esimerkiksi toissakesäisessä hyökkäyksessä Kurskiin RDK oli olennaisessa osassa.

– Suoritamme ne tehtävät, jotka meille annetaan. Joskus menemme Venäjälle, suoritamme sabotaasioperaatioita ja lähdemme. Pääasiassa taistelemme Putinin hirmuhallintoa ja eliittiä vastaan, White selittää.

21-vuotias Moskovasta kotoisin oleva Ney taas vannoo, ettei hän lopeta taistelemista tai palaa Venäjälle niin kauan, kun Putin on vallassa.

– Meillä RDK:ssa on sanonta: Jos joku meistä palaa Venäjälle, se tehdään panssarivaunussa tai -ajoneuvossa, ei ikinä siviilinä, Ney sanoo.

– Jos sota loppuu, jään Ukrainaan ja puolustan sitä loppuun asti. Ja jos Euroopassa syttyy suurempi sota, tulen olemaan siellä taistelemassa vapauden puolesta.

Ney vietti lapsuutensa Odessassa ennen kuin muutti Pietariin opiskelemaan filosofiaa. Häntä ärsytti, miten venäläiset kritisoivat Putinia ja tämän hallintoa, mutta eivät tehneet mitään tilanteen muuttamiseksi.

Häntä oikeudenmukaisuuden ja vapauden puolesta taisteleminen inspiroi. Siksi hän päätti jättää entisen elämänsä ja lähteä Ukrainaan.

Vastaavia tarinoita on monta. 23-vuotias Kir oli entisessä elämässään markkinointiasiantuntija Moskovasta. Hän kertoi perheellensä lähteneensä töihin Eurooppaan, mutta liittyikin RDK:hon. RDK:n esikuntapäällikkö Fortuna pakeni Venäjän sortohallintoa Ukrainaan jo vuonna 2017, mutta ei koskaan uskonut, että päätyisi taistelemaan venäläisjoukkoja vastaan.

Fortunalla on selvä näkemys Venäjän nykytilasta.

– Putinin hallinto on rakennettu sodan pohjalle. Hän ei voi lopettaa sitä menettämättä valtaansa, Fortuna pohtii.

– Hänen aikanaan Venäjä on vajonnut köyhyyteen ja laittomuuteen. Elämä on kestämätöntä. Ihmisillä ei ole mitään, eikä heillä tule ikinä olemaan mitään, mutta he roikkuvat suuruuden illuusiossa ohjusten ja voimakkaan armeijan avulla.

Yksikään RDK:n sotilas usko, että pelkän Putinin syrjäyttäminen kuitenkaan riittäisi. Muutoksen olisi oltava perustavanlaatuisempaa.

– Koko järjestelmä on rakennettava uudelleen. […] Mutta ensin on puolustettava Ukrainaa, Kir päättää.