Ukrainan puolustusministeri: Tärkein vastahyökkäys on vasta edessä

Ukrainan tärkein vastahyökkäys on vasta edessä, maan puolustusministeri Oleksii Reznikov sanoo Fox Newsille.

Meneillään olevaa vastahyökkäystä hän luonnehtii ”jonkinlaiseksi valmisteluoperaatioksi” lopulliselle hyökkäykselle.

Kun vastahyökkäys pääsee kunnolla vauhtiin, Ukraina on ministerin mukaan ”askeleen lähempänä voittoa”.

Hän ei ota tarkkaan kantaa siihen, missä ja milloin vastahyökkäyksen ”tärkein vaihe” alkaa. Reznikovin mukaan tämä vuosi joka tapauksessa tulee muuttamaan sodan suunnan.

– Mututuntumani on, että voitamme sodan, koska taistelemme maamme puolesta, Reznikov sanoo Fox Newsille.

