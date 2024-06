Ukrainan puolella taistelevat venäläiset: Haluamme marssia Moskovaan

Venäläiset Ukrainan puolella taistelevat vapaaehtoiset näkevät, ettei heillä ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella aseellisesti diktaattori Vladimir Putinin hallintoa vastaan.

Droonipilotti Aleksei Baranovski kertoo Eesti Päevalehdelle, että hän on aina vastustanut Kremlin vallanpitäjiä.

– Osallistuin mielenosoituksiin, työskentelin oppositiolehdissä ja asianajajaksi tultuani puolustin venäläisiä ja ukrainalaisia poliittisia vankeja oikeudessa, mies kertoo.

Kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaa, Baranovski päätti tarttua aseisiin.

– Uskon, että jokaisen venäläisen patriootin ja demokraattisten arvojen kannattajan paikka tässä sodassa on Ukrainan puolella, hän sanoo.

Baranovski kuuluu Venäjän vapaus -legioonaan, jossa on venäläisiä vapaaehtoisia, loikanneita venäläissotilaita ja sotavankeja. Venäjän vapaus on Ukrainan kansainvälisen legioonan alainen osasto.

Ukrainan puolella taistelevat venäläiset ovat tehneet iskuja raja-alueilla ja Venäjän puolella. Baranovski kertoo, että iskuissa noudatetaan klassisia sissisodankäynnin taktiikoita.

– Ylitämme rajan pienissä ryhmissä ja ilmestymme sinne, mihin Venäjän armeija ei meitä odota. Iskemme ja lähdemme sieltä välittömästi pois. Tämä on sissisotaa, hän sanoo.

Baranovski kuvailee toimintaa Daavidin ja Goljatin kaksintaisteluksi.

– Iso ja kömpelö Putinin Venäjän sotakoneisto on Goljat, me olemme liikkeissään ketterä David, joka iskee Venäjän armeijaan ja katoaa. Ja tämä suuri Goljat reagoi siihen, kuten se on tottunut. Heille ei ole väliä, hävitetäänkö Ukrainan rajakylät vai Venäjän omat kylät, hän toteaa.

Tällä hän viittaa siihen, että Venäjä on tuhonnut omia kaupunkejaan raja-alueella.

– Esimerkiksi tämän vuoden maaliskuussa he pommittivat lentokoneilla koko Kozinkan kaupunkia Belgorodin alueella, koska he luulivat meidän olevan siellä. Olimme kuitenkin olleet jo kauan poissa, hän kertoo.

Venäjän armeija tappaa Baranovskin mukaan välinpitämättömästi myös omia siviilejä.

– Venäjän armeija on täysin moraaliton voima, jonka voi pysäyttää vain toinen voima, hyvyyden voima. Keskusteluilla ja neuvotteluilla ei ole enää mitään virkaa, konflikti on jo edennyt liian pitkälle. Vain raaka voima voi pysäyttää Putinin Venäjän.

Baranovski kertoo, että Jevgeni Prigozhinin johtaman Wagnerin kapina viime juhannuksena inspiroi Venäjän vapaus -legioonaa. Vaikka sotilaat taistelevat tällä hetkellä Ukrainan alueella, lopullinen tavoite on kaataa Vladimir Putin.

– On selvää, että Nato tai Ukrainan armeija eivät koskaan hyökkää Moskovaan, kuten liittolaiset hyökkäsivät Berliiniin toisessa maailmansodassa. Valitettavasti. Siksi vain me, Venäjän kansalaiset, voimme kaataa Putinin, hän toteaa.

Legioonan sotilaat haluavat marssia Moskovaan.

– Teimme omat johtopäätöksemme Prigozhinin kapinasta. Meille oli tärkeää nähdä, miten Venäjän turvallisuusjoukot reagoivat tällaiseen tilanteeseen. He vastasivat mitä upeimmalla tavalla – he eivät taistelleet. Tämän ansiosta Prigozhin saavutti Moskovan, vaikka ei hyökännytkään sinne. Se osoitti meille, että Moskovaan on täysin mahdollista päästä, Baranovski sanoo.