Ukrainan presidentti: Vladimir Putinilla on edessään Haag tai kuolema

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama täysimittainen hyökkäys Ukrainaan olisi saattanut presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan merkitä sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen loppua. Kyse on hänen mukaansa säännöistä, joiden tarkoituksena on suojella elämää.

– Vastarintamme on kumppaniemme tuella lykännyt tämän järjestelmän tuhoamista. Vuodesta 2024 on tultava sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen täydellisen palauttamisen aika. Maailmaa määrittelevien sääntöjen ei pidä jäädä taakse, mutta Venäjä, joka ei kunnioita sääntöjä, kuuluisi menneisyyteen, Münchenin turvallisuuskonferenssissa puhunut Zelenskyi sanoi.

– Tässä konferenssissa on osallistujia eri puolilta maailmaa, lukuisista kansakunnista. Valitettavasti joukossa ei ole ketään, jolle Euroopassa käytävä sota ei olisi uhka. Tämä sota määrittelee enemmän kuin vain Ukrainan tai koko Euroopan paikan maailmassa, sillä kyse on Venäjän sodasta kaikkia sääntöjä vastaan, hän totesi.

Venäjä on pysäytettävä nyt

Ellei Venäjää ei pysäytetä nyt, Vladimir Putin kykenee Zelenskyin tekemään seuraavista vuosista katastrofaalisia myös muille kuin Ukrainalle.

– Me olemme murskanneet myytin siitä, että venäläisillä aseilla olisi muka jokin etu länsimaisiin verrattuna. Todellisuudessa Venäjä on kaikin puolin luultua heikompi. Siksi Putin on taipunut vastaanottamaan apua Iranilta ja Pohjois-Korealta ensimmäistä kertaa Venäjän historiassa, Zelenskyi sanoi.

– Jotkut väittivät, että venäläisiä ohjuksia vastaan ei ole tehokasta puolustusta. Nyt me kaikki tiedämme varmasti, että Patriot-ohjusten ja eräiden muiden länsimaisten ilmapuolustusjärjestelmien avulla mikä tahansa venäläisohjus voidaan tuhota, hän totesi.

– Ukrainalaiset ovat osoittaneet, että voimme pakottaa Venäjän perääntymään. Emme jätä mitään jäljelle siitä Venäjän keskeisestä myytistä, että Ukraina ei muka voisi voittaa tätä sotaa. Me pystymme valtaamaan alueemme takaisin ja Putin voi hävitä, hän painotti.

Ihmishenki on Zelenskyin mukaan Kremlin silmissä arvoton ja Putin väärinkäyttää valtaansa yhä häikäilemättömämmin.

– Hän on legitimoinut avoimesti Adolf Hitlerin, vapauttanut tämän vastuusta toisen maailmansodan puhkeamisesta ja tehnyt ukrainalaisten kansanmurhasta täysin normaalin osan politiikkaansa. Putin tappaa kenet haluaa, olipa kyse oppositiojohtajasta tai kenestä tahansa muusta, Zelenskyi sanoi.

– On absurdia pitää Putinia Venäjän valtion laillisena johtajana. Hän on roisto, joka ylläpitää valtaansa korruption ja väkivallan avulla. Se, että häntä kohdellaan tasavertaisena, tarkoittaa poliittisen vallan luonteen halveksuntaa. Kansainvälisen rikostuomioistuimen antama pidätysmääräys Ukrainassa tapahtuneista lasten sieppauksista ja pakkosiirroista kertoo selvästi, mihin Putinin niin sanotun uran pitäisi päättyä, Zelenskyi totesi.

Lopulta Putinilla on hänen mukaansa edessään vain kaksi vaihtoehtoa: joutua Haagiin tai päätyä jonkun rikoskumppaninsa tappamaksi.