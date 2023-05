Ukrainan presidentti: Venäjä on aina iloinen lukuisista kuolonuhreista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan pitkän tauon jälkeen vihollisen pommitukset, joissa on mukana suuri määrä ohjuksia, on nyt uutta.

– Mielestäni Venäjän federaation johdon täytyy myydä jotain yhteiskunnalleen, koska (todellisia) voittoja ei ole. Siellä on ahne yhteiskunta, joka tukee radikaaleja tekoja, monia kuolonuhreja. Siitä siellä ollaan aina iloisia, Zelenskyi sanoi Ukrinformin mukaan.

Hän lisäsi, että Bahmutin kaupunkia, jonka Venäjä aikoi vallata 9. toukokuuta mennessä, ei voitu myydä voittona, koska sitä ei ollut mahdollista valloittaa.

– Vaikka valitettavasti koko kaupunkia ei ole enää olemassa. He voivat kuitenkin myydä sen voittona: toisen kaupungin valloittaminen tai tuhoaminen. He eivät onnistuneet valloittamaan mitään ennen 9. toukokuuta, joten heidän oli näytettävä tuho. Mutta he eivät onnistuneet 9. toukokuuta, Zelenskyi totesi.

Venäjä on pommittanut Ukrainan aluetta paljon aktiivisemmin viime päivinä. Erityisesti yöllä 9. toukokuuta venäläiset hyökkäsivät Ukrainan alueelle ohjuksilla. Ukrainan ilmavoimat tuhosivat 23 ammutusta 25 risteilyohjuksesta.