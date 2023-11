Ukrainan presidentti kiittää Suomea uudesta tukipaketista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää Suomea uuden sotilasapupaketin toimittamisesta Ukrainaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi perjantaina uuden sotilasapupaketin lähettämisen Ukrainaan hallituksen esityksestä. Kyseessä on 20. puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle.

Lähetyksen sisältämien suorituskykyjen korvaamisen arvioidaan maksavan Suomelle noin sata miljoonaa euroa.

Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen sotilasapu on yhteensä 1,5 miljardia euroa.

– Tämä tuki vahvistaa Ukrainan lisäksi myös Suomen ja muun Euroopan turvallisuutta.

– Arvostan sopimustemme toimeenpanoa ja Suomen periaatteellista kantaa tiellä kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa Ukrainalle ja koko Euroopalle, Zelenskyi kirjoittaa.

I thank President @Niinisto and the Finnish government for their decision to provide Ukraine with a new military aid package.

Finland’s total military aid stands at €1.5 bln. This support strengthens not just Ukraine but also the security of Finland and the rest of our Europe.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2023