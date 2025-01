Ukrainan presidentti ehdottaa aseiden ostamista Yhdysvalloilta Venäjän jäädytetyillä varoilla

Venäjän varoja jäädytettiin noin 300 miljardin edestä vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Siitä lähtien on esitetty, että jäädytetyt varat voitaisiin siirtää suoraan Ukrainalle, jotta niitä olisi mahdollista hyödyntää maan puolustustaistelussa ja sotavahinkojen korvaamisessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi uskoo, että jäädytettyjen varojen vapauttamisesta hyötyisi myös Yhdysvallat. Hän on ehdottanut Yhdysvaltain tulevalle presidentille Donald Trumpille ostavansa Yhdysvaltalaisia aseita saadessaan haltuunsa nuo jäädytetyt varat, kertoo Ukrinform.

– Ostamme varoilla Yhdysvaltalaisia aseita. Emme tarvitse lahjoja Yhdysvalloilta. Tämä on hyväksi myös Yhdysvalloille. Sijoitamme sinne rahaa – venäläistä rahaa, emme ukrainalaista, emme eurooppalaista rahaa – venäläistä rahaa. Venäjän on maksettava teoistaan. Onko tämä yksi turvatakuista? Kyllä, tietysti. Tämä on sotilaallinen takuu, Zelenskyi sanoo yhdysvaltalaisen Lex Friedmanin haastattelussa.

Jo aiemmin yhtenä poliittisena ajatuksena varojen hyödyntämisessä on ollut esimerkiksi se, että länsi ei turvautuisi pelkästään pakotteisiin, vaan myös vastatoimiin. On arvioitu, että kansainvälisen oikeuden ja Yhdistyneiden Kansakuntien suositusten mukaan valtiot voisivat käyttää vastatoimia vastauksena toisen valtion kansainvälisesti lainvastaisiin tekoihin.

Haastattelun yhteydessä Zelenskyi myös puhuu Venäjän varjolaivastosta ja tarpeesta asettaa sen suhteen lisää pakotteita. Hän ilmoittaa myös keskustelevansa Ukrainan tukimaiden kanssa esimerkiksi Ukrainan ilmapuolustuksesta tulevassa Ramstein-ryhmän kokouksessa.