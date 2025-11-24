Ukrainan opposition edustaja: Emme ole valmiita antautumaan

Yhdysvaltain ja Ukrainan neuvottelijat kertoivat sopineensa Sveitsin Genevessä päivitetystä rauhansuunnitelmasta ja jatkavansa työtä lähipäivien aikana. Osapuolten yhteisessä tiedotteessa kiitettiin ”erittäin rakentavaa” tapaamista.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi BBC:n mukaan, että luonnoksen suhteen edistyttiin. Avoimena olevia osia 28-kohtaisessa suunnitelmassa pyritään saamaan ratkaistua. Lopullinen sopimus edellyttää presidentti Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin suostumista ennen sen esittämistä Venäjälle.

Osapuolet kuvattiin kahden neuvottelukierroksen jälkeen Four Seasons -hotellin Il Lago -ravintolassa. Poliisi tyhjensi paikan etukäteen.

Sotilasasiantuntija ja Saksan puolustusministeriön entinen neuvonantaja Nico Lange arvioi Wall Street Journalille, että Donald Trump vaikuttaa ensin aliarvioineen ukrainalaisen yhteiskunnan kestävyyden. Zelenskyi tuskin suostuu suoralta kädeltä vaatimuksiin sisäpoliittisista vaikeuksista huolimatta.

– Mikään ukrainalainen presidentti eikä varsinkaan heikentynyt Zelenskyi pysty mandaattinsa puolesta suostumaan mihinkään tällaiseen. Ja jos hän tekisi, niin hän ei olisi enää presidentti palatessaan kotiin, Lange sanoo.

Erityisen vaikea on Kremlin vaatimus vetäytyä Donetskin alueella sijaitsevista ja vahvasti linnoitetuista Kramatorskin ja Slavjanskin kaupungeista, jotka ovat edelleen Ukrainan hallinnassa.

Päätös voisi tutkijoiden mukaan johtaa laajaan kriisiin Ukrainan siviili- ja sotilasjohdon välillä. Haasteista huolimatta maan asevoimat jatkaa taistelua, eikä merkkejä romahduksesta ole.

Opposition kansanedustaja Jaroslav Zheleznyak sanoo, etteivät Zelenskyin sisäpoliittiset haasteet vaikuta maan neuvottelukykyyn, vaikka Valkoisessa talossa näin luultaisiinkin.

– Yhteiskuntamme ei ole valmis antautumaan. Se ei halunnut antautua täysimittaisen sodan alussa, jolloin Zelenskyin kannatus oli lähes 99 prosenttia, eikä se ole valmis antautumaan nytkään, vaikka hänen kannatuksensa on laskenut, Zheleznyak sanoo WSJ:lle.

