Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäläisen ohjuksen osia maassa Harkovassa Ukrainassa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ukrainan ohjuspakotteet iskevät nyt yllättäviin maihin

  • Julkaistu 08.02.2026 | 16:37
  • Päivitetty 08.02.2026 | 18:43
  • Sota Ukrainassa
Muun muassa Kirgisia ja Panama ovat vaikutusten alaisina.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Moni maa on löytänyt itsensä pakotteiden keskeltä Ukrainan asettamien uusien pakoteasetusten jälkeen. Euromaidan Press kertoo esimerkiksi Kirgisian ja Panaman olevan nyt pakotteiden alaisena.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on asettanut pakotteita kymmenille henkilöille ja yrityksille, jotka edistävät Venäjän sotakoneiston toimintaa. Molemmat pakotteita koskevat asetukset kohdistuvat ulkomaisiin drooni- ja ohjuskomponenttien toimittajiin sekä kryptovaluuttaverkostoihin, jotka auttavat Moskovaa kiertämään länsimaisia pakotteita.

Ensimmäinen asetuksen myötä Ukrainan turvallisuus- ja puolustusneuvosto asettaa pakotteet 24 henkilöä ja 27 yritystä vastaan, joilla on yhteyksiä Venäjän sotateollisuuteen. Nämä toimijat toimittavat tavaroita, joita käytetään osien valmistamiseen Venäjän käyttämiin ohjuksiin ja drooneihin. Kohteisiin kuuluu muun muassa Hongkongiin rekisteröity yritys, venäläisen pankin sivuliike Shanghaissa sekä useita kiinalaisia yrityksiä.

Toinen asetus kohdistuu Venäjän rahoitusinfrastruktuuriin sekä henkilöihin, jotka henkilökohtaisesti auttavat Venäjää kiertämään Ukrainan, EU:n ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Listalla on 42 henkilöä ja 35 yritystä. Venäläisten kansalaisten ja yritysten lisäksi pakotteet koskevat Kirgisian kansalaisia sekä yrityksiä Kirgisiasta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Georgiasta ja Panamasta.

Myös Venäjän ohjuskomponenttien toimituksiin kytkeytyvät kryptovaluuttaverkostot saivat pakotteita.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)