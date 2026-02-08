Ukrainan ohjuspakotteet iskevät nyt yllättäviin maihin

Moni maa on löytänyt itsensä pakotteiden keskeltä Ukrainan asettamien uusien pakoteasetusten jälkeen. Euromaidan Press kertoo esimerkiksi Kirgisian ja Panaman olevan nyt pakotteiden alaisena.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on asettanut pakotteita kymmenille henkilöille ja yrityksille, jotka edistävät Venäjän sotakoneiston toimintaa. Molemmat pakotteita koskevat asetukset kohdistuvat ulkomaisiin drooni- ja ohjuskomponenttien toimittajiin sekä kryptovaluuttaverkostoihin, jotka auttavat Moskovaa kiertämään länsimaisia pakotteita.

Ensimmäinen asetuksen myötä Ukrainan turvallisuus- ja puolustusneuvosto asettaa pakotteet 24 henkilöä ja 27 yritystä vastaan, joilla on yhteyksiä Venäjän sotateollisuuteen. Nämä toimijat toimittavat tavaroita, joita käytetään osien valmistamiseen Venäjän käyttämiin ohjuksiin ja drooneihin. Kohteisiin kuuluu muun muassa Hongkongiin rekisteröity yritys, venäläisen pankin sivuliike Shanghaissa sekä useita kiinalaisia yrityksiä.

Toinen asetus kohdistuu Venäjän rahoitusinfrastruktuuriin sekä henkilöihin, jotka henkilökohtaisesti auttavat Venäjää kiertämään Ukrainan, EU:n ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Listalla on 42 henkilöä ja 35 yritystä. Venäläisten kansalaisten ja yritysten lisäksi pakotteet koskevat Kirgisian kansalaisia sekä yrityksiä Kirgisiasta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Georgiasta ja Panamasta.

Myös Venäjän ohjuskomponenttien toimituksiin kytkeytyvät kryptovaluuttaverkostot saivat pakotteita.