Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut jo noin 54 500

Venäläisiä on Ukrainan armeijan pääesikunnan Facebook-päivityksen mukaan kaatunut koko sodan aikana noin 54 480, joista noin 230 viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 210 Venäjän panssarivaunua, 4 718 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 578 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 251 lentokonetta, 217 helikopteria, 918 lennokkia, 168 ilmatorjuntayksikköä, 1 309 tykkiä ja 312 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 238.

