Ukrainan mukaan venäläisiä kaatui sunnuntaina 500 miestä

Venäläisiä on Ukrainan puolustusministeriön mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 57 200, joista peräti 500 viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 290 Venäjän panssarivaunua, 4 857 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 711 muuta ajoneuvoa. Sunnuntain aikana panssarivaunuja tuhottiin 15, miehistönkuljetusvaunuja 25 ja muita ajoneuvoja kymmenen.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen sodassa 260 lentokonetta, 224 helikopteria, 970 lennokkia, 172 ilmatorjuntayksikköä, 1 369 tykkiä ja 330 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 241.

