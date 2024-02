Ukrainan mukaan Venäjällä taas rajut päivätappiot – yli tuhat miestä ja 17 panssarivaunua

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo, että venäläisiä olisi kaatunut tiistaihin mennessä noin 390 580 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022. Maanantaina kaatuneita sanotaan olleen 1 020.

Myös kalustotappiot ovat jatkuneet korkeina. Venäjän panssarivaunuja sanotaan tuhotun koko sodan aikana 6 365, joista 17 maanantaina, panssaroituja ajoneuvoja 11 857 (+35) ja 12 453 (+41) muuta sotilasajoneuvoa.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 332 lentokonetta, 324 helikopteria, 7 173 lennokkia, 665 (+1) ilmatorjuntayksikköä, 9 367 (+18) erilaista tykistöasetta ja 979 raketinheitintä. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 848.

Erilaisia sota-aluksia Ukraina on tuhonnut tai upottanut 23 ja yhden sukellusveneen.

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to February 6, 2024. pic.twitter.com/iSfiLzGqjG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 6, 2024