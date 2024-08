Ukrainan mukaan sillä ei ole aikomusta vallata Kurskin aluetta

Ukrainan puolustusvoimien hyökkäyksen Venäjän Kurskin alueelle tarkoituksena ei ole vallata ulkomaan aluetta, vaan suojella ukrainalaisten henkiä ja suojella omaa aluetta Venäjän hyökkäyksiltä.

– Ukrainan toimet ovat täysin laillisia, koska asevoimat eivät riko kansainvälistä humanitaarista oikeutta, sanoi Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhii Tykhyi Ukrinformin mukaan.

Hän totesi, että viimeisimmässä presidentti Volodymyr Zelenskyin johtamassa esikuntakokouksessa asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi sanoi, että Ukraina on saanut hallintaansa noin 1 000 neliökilometriä Venäjän aluetta.

– Haluan korostaa, että toisin kuin Venäjällä, Ukraina ei tarvitse jotain, joka kuuluu jollekin toiselle. Ukrainalla ei ole intressiä ottaa haltuunsa Kurskin aluetta, mutta haluamme suojella kansamme elämää, Tykhyi sanoi.

Hän muistutti, että Venäjä on alkukesästä lähtien tehnyt yli 2 000 iskua Kurskin alueelta Ukrainan Sumyn alueelle.

– Valitettavasti Ukrainalla ei ole riittäviä valmiuksia tehdä pitkän kantaman iskuja käytettävissä olevilla aseilla suojautuaksemme tältä terrorismilta. Ei ole vielä sopivia ratkaisuja, joita olemme pyytäneet. Joten nämä raja-alueet on vapautettava Venäjän joukkojen käsistä. hyökkäämme Ukrainaan tai tarjoamme suojaa ukrainalaisia vastaan kohdistuvalle terrorille.

Hän korosti myös, että operaatio Kurskin alueella auttaa muita etulinjan sektoreita estämään Venäjää suuntaamasta lisää yksiköitä Donetskin alueelle ja vaikeuttamaan niiden sotilaallista logistiikkaa.

– Ukrainan asevoimat ovat sivistynyt eurooppalainen sotilasvoima, joka noudattaa täysin sodankäynnin lakeja ja tapoja sekä kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Ukrainan puolustusvoimien kohteena ovat yksinomaan sotilasjoukot. Operaation tarkoituksena on suojella kansaamme ja Ukrainan aluetta Venäjän iskuilta, Tykhyi painotti.

Tiedottaja lainasi presidentti Volodymyr Zelenskyin lausuntoa, jonka mukaan Venäjä on tuonut tämän sodan Ukrainan alueelle ja on aivan oikeudenmukaista, että sota on nyt palaamassa Venäjän maaperälle.

– Mitä nopeammin Venäjä suostuu palauttamaan oikeudenmukaisen rauhan, sitä nopeammin Ukrainan puolustusvoimien hyökkäykset Venäjän alueelle loppuvat. Ja niin kauan kuin (Vladimir) Putin jatkaa sotaa, hän saa Ukrainalta vastauksen, jota Ukraina vaatii. Nämä ovat täysin oikeutettuja toimia Ukrainan puolelta, erityisesti YK:n peruskirjan mukaisen itsepuolustusoikeuden toteuttamisen puitteissa, hän korosti.

Tykhyin mukaan on jo todisteita siitä, että Moskova on todella huolissaan, että Ukrainan hyökkäys etenee ilman kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia, joita he haluaisivat kovasti hyödyntää propagandassaan.

– Siksi meillä on perusteltuja epäilyjä ja pelkoja siitä, että Venäjä saattaa yrittää sepittää tällaisia tapauksia, mukaan lukien Ukrainan univormuissa pukeutuneiden venäläisten sotilaiden tapaukset, hän sanoi.

– Vetoamme aktiivisesti kumppaneihimme, että he olisivat valmiita tällaiseen kehitykseen ja pysyisivät valppaina, mikäli Venäjän taholta tulee tällaisia yrityksiä, emmekä joutuisi näihin Venäjän propagandan asettamiin ansoihin, tiedottaja sanoi.