Ukrainan mukaan lähes 1300 vihollista kuollut torstain taisteluissa

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo, että venäläisiä olisi kaatunut torstaihin mennessä noin 330 040 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022.

Venäjän panssarivaunuja sanotaan tuhotun koko sodan aikana 5 564, panssaroitua miehistönkuljetusvaunua 10 372 ja 10 399 muuta sotilasajoneuvoa.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 323 lentokonetta, 324 helikopteria, 5 976 lennokkia, 602 ilmatorjuntayksikköä, 7 931 erilaista tykistöasetta ja 912 raketinheitintä. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 567.

