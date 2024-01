Ukrainan mukaan jo yli 375000 venäläistä olisi kaatunut

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo, että venäläisiä olisi kaatunut perjantaihin mennessä noin 375 270 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022.

Venäjän panssarivaunuja sanotaan tuhotun koko sodan aikana 6 171, joista neljä perjantaina, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja 11 455 (+10 perjantaina) ja 11 848 (+17) muuta sotilasajoneuvoa.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 331 lentokonetta, 324 helikopteria, 6 934 (+5) lennokkia, 654 ilmatorjuntayksikköä, 8 868 (+14) erilaista tykistöasetta ja 967 (+1) raketinheitintä. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 818.

Erilaisia sota-aluksia Ukraina on tuhonnut tai upottanut 23 ja yhden sukellusveneen.

