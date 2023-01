Ukrainan mukaan hyökkääjät karkottavat väkivaltaisesti ihmisiä

– Viime päivinä ihmisiä on karkotettu massiivisesti Svatoven alueen Popivkasta. Muita lähellä sijaitsevia asutuskeskuksia, erityisesti Svatovea, on määrätty valmistautumaan karkotuksiin. Kukaan ei kysy paikalliselta väestöltä heidän halustaan lähteä, eikä kukaan kerro minne. Periaatteessa venäläiset eivät välitä. Pääasia on tyhjentää taloja sotilaille, Luhanskin alueellinen sotilashallinto kirjoitti Facebookissa kertoo Ukrinform.

Hyökkääjät tekivät vastaavaa aiemmin Pidhorivkassa lähellä Starobilskia.

– Venäläiset asuivat useita kuukausia paikallisten asukkaiden, kotinsa jättäneiden ja miehitystä paenneiden sekä karkotettujen taloissa. Ja kun sotilaiden piti löhteä lähemmäksi rintamaa, hyökkääjät veivät kaiken, mitä he halusivat. Sama havaittiin myös viereisessä Polovynkynessa, ukrainalaishallinto toteaa.

– Tammikuussa niin sanotun 2. armeijakunnan miehitetyiltä alueelta mobilisoitujen miesten perheenjäseniä alettiin viedä Luhanskista Venäjälle. Venäläiset lupasivat etuja ja asuntoja vain Venäjän syrjäisillä alueilla. Hyökkääjien mukaan tämä askel motivoi kuitenkin edelleen miehitetyn Luhanskin alueen asukkaita liittymään Venäjän armeijan riveihin, ukrainalaishallinto sanoo.