Ukrainan ilmapuolustus ampui alas venäläisen droonin Kiovan yllä yön yli tehdyissä drooni- ja ohjusiskuissa 20. syyskuuta 2025. Venäjä ampui Ukrainaan lauantaina 40 ohjusta ja noin 580 droonia. AFP/LEHTIKUVA/SERGEI SUPINSKY

Ukrainan mukaan hyökkääjän kokonaistappiot yli 1,1 miljoonaa miestä

  • Julkaistu 21.09.2025 | 17:14
  • Päivitetty 21.09.2025 | 17:14
  • Ukrainan sota
Vihollisen tykistöaseita kerrotaan tuhotun lähes 33000.
Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 1 101 610 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 010 venäläistä.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 193 vihollisen panssarivaunua (+1 viimeisen vuorokauden aikana), 23 281 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+1), 32 952 tykistöasetta (+25), 1 492 raketinheitintä, 1 218 ilmatorjuntajärjestelmää, 62 245 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+77) sekä 3 969 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+1).

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 422 lentokonetta, 341 helikopteria, 61 598 lennokkia (+553), 3 747 risteilyohjusta (+29) sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

