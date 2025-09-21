Ukrainan mukaan hyökkääjän kokonaistappiot yli 1,1 miljoonaa miestä

Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 1 101 610 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 010 venäläistä.
Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 193 vihollisen panssarivaunua (+1 viimeisen vuorokauden aikana), 23 281 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+1), 32 952 tykistöasetta (+25), 1 492 raketinheitintä, 1 218 ilmatorjuntajärjestelmää, 62 245 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+77) sekä 3 969 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+1).
Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 422 lentokonetta, 341 helikopteria, 61 598 lennokkia (+553), 3 747 risteilyohjusta (+29) sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 21, 2025. pic.twitter.com/shzen16zor
— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 21, 2025