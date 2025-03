Ukrainan mukaan hyökkääjän kokonaistappiot ovat yli 900000 miestä

Ukrainan pääesikunta kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 900 800 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 330 venäläistä.

Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olevan valtavat.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 10 394 vihollisen panssarivaunua (+17 viimeisen vuorokauden aikana), 21 589 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+28), 24 848 tykistöasetta (+101), 1 324 raketinheitintä (+2), 1 111 ilmatorjuntajärjestelmää (+1), 41 259 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+165) sekä 3 782 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita (+2).

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 370 lentokonetta, 331 helikoptereita, 30 080 lennokkia (+185), 3 121 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

Ukrainan ilmoittamat luvut saavat tukea myös Britannian puolustusministeriöstä.

– Venäjän armeija on kärsinyt noin 900 000 miehen kokonaistappiot, joista noin 200 000-250 000 on kaatuneita. Nämä ovat suurimmat luvut sitten toisen maailmansodan, brittitiedustelu toteaa viestipalvelu X:ssä.

