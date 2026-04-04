Ukrainan mukaan hyökkääjän kokonaistappiot nyt yli 1,3 miljoonaa sotilasta

Lauantaina Ukrainan pääesikunta ilmoitti Venäjän tappioiksi 1110 miestä.
Tuhottua venäläistä sotakalustoa on koristeltu Ukrainan lipuin Kiovassa Ukrainassa 12. syyskuuta 2025. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN
Koko sodan alusta lähtien Venäjä olisi Ukrainan pääesikunnan mukaan menettänyt 1 302 370 miestä kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina.

Hyökkääjän kalustotappiot ovat myös olleet melkoisia. Ukraina kertoo tuhonneensa kaikkiaan 11 835 vihollisen panssarivaunua, 24 345 panssaroitua ajoneuvoa, 39 978 tykistöjärjestelmää, 1 716 raketinheitintä ja 87 149 erilaista ajoneuvoa.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Ilmatorjuntajärjestelmiä Ukraina kertoo tuhotun 1 338 kappaletta sekä ampuneensa alas tai tuhonneensa muutoin 435 lentokonetta ja 350 helikopteria. Vihollisen lennokkeja on ammuttu alas 217 016 ja risteilyohjuksia 4 517.

Lisäksi pääesikunta kertoo eliminoineensa 33 sotalaivaa tai venettä ja kaksi sukellusvenettä.

Mainos