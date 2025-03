Ukrainan miestappiot pienentyneet, komentaja kertoo syyn

Kaatuneiden määrä on pienentynyt Ukrainan armeijassa, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.

Asevoimissa on päivitetty peruskoulutusta ja pidennetty sen kesto 1,5 kuukauteen, mikä tuottaa tuloksia.

Maaliskuussa sotilaita kuoli vähemmän kuin edellisessä kuussa, Syrskyi kertoi videokokouksessa, jossa käsiteltiin maaliskuun tapahtumia rintamalla. Lisäksi taisteluprikaateihin liittyville on määrätty pakollinen sopeutumisaika.

Syrskyin mukaan tulokset ovat olleet myönteisiä, mutta tehtävää riittää silti edelleen paljon.

– On kannattavaa nostaa koulutus korkeimmalle laatutasolle.

– Jatkamme vihollisen tuhoamista. Maaliskuun alusta lähtien puolustusvoimien tykistö on suorittanut noin 100000 ampumatehtävää, UAV-operaattorit yli 81700. Erityisiin taistelutehtäviin lukeutuu muun muassa 158 syväiskua, Syrskyi kertoi tilastoista.

❗️The Armed Forces of 🇺🇦Ukraine recorded a decrease in the number of casualties in March due to the update of the basic training course and its increase in duration to 1.5 months, — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Syrsky

