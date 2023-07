Ukrainan majuri: Miinoja on niin paljon, että venäläiset räjähtävät itsekin

Brittikanava Sky News kertoo videoreportaasistaan Zaporizhzhjan alueelta, että sodan merkit ovat näkyvillä selkeästi hiljattain vapautetussa kylässä.

Kylän pääkatu on täysin tuhottu ja kylään johtavilla teillä on Venäjän sotilaiden niille sijoilleen jätettyjä ruumiita. Niityt ja maatilat ovat puolestaan muunnettu harjoituspaikoiksi ammuntaa varten.

Skyn haastattelema ukrainalaismajuri kertoo, että hyökkääjä on käyttänyt äärimmäisen paljon miinoja alueella. Se hankaloittaa muun muassa panssariajoneuvojen käyttöä.

– On ikävä myöntää, mutta niin se on. He ovat miinoittaneet tämän alueen äärimmäisen laajalti, hän kertoo.

– Venäläiset räjähtävät niihin jopa itse. Mutta se tekee operaatioistamme paljon hankalampia, majuri jatkaa.

Kylässä asuu vielä ihmisiä. Eräs heistä kertoo, että jäljellä on kahdeksan perhettä.

– Täällä on ollut jatkuvaa tykistötulta. Sirpaleita, lasia, lankkuja ja tiiliä on lentänyt ympäriinsä. Jopa asfalttia lensi kadulta ja putosi kasvimaalleni, hän kertaa.

Nainen eli taisteluiden läpi kellarissa miehensä kanssa. He jäivät, koska ovat eläneet kylässä koko ikänsä.

– Me jäimme kotiin. Me olemme kotona, hän tiivistää.