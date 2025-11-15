Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ilmaiskun aiheuttamaa tuhoa Kostjantynivkan kaupungissa Donetskissa., AFP / LEHTIKUVA / OLEG PETRASIUK

Ukrainan lihamylly syö Venäjän armeijaa: Sotilaita karkaa rintamalta yhä enemmän

  • Julkaistu 15.11.2025 | 16:00
  • Päivitetty 15.11.2025 | 16:00
  • Ukrainan sota
Venäjä ei ole tutkijan mukaan saavuttanut tänä vuonna etenemisellään mitään merkittävä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan rintamaan paikan päällä tutustunut sotilasasiantuntija Michael Kofman toteaa Venäjän kaatuneiden määrän kasvaneen merkittävästi vuonna 2025. Samalla haavoittuneiden osuus tappioista on laskenut, sillä haavoittuneita sotilaita on yksinkertaisesti vaikea pelastaa droonien ja tykistötulen runtelemalta rintaman”tappoalueelta”.

–  Venäjän tämänvuotiset voitot ovat vaatineet kovan hinnan peruuttamattomien miestappioiden muodossa, Carnegie-ajatuspajan tutkijana toimiva Kofman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kofmanin mukaan Venäjän kuukausittaiset peruuttamattomat miestappiot ovat jo sitä luokkaa, että Venäjä on joutunut keskittymään joukkojensa kasvattamisen sijasta kaatuneiden korvaamiseen. Venäjä rekrytoi kuukaudessa noin 30-35 000 uutta sotilasta, ja Kofmanin mukaan tappiot ovat nousseet yli 25 000 sotilaaseen kuukaudessa. Henkilöstön laatu kärsii tästä, hän toteaa, ja yhä useammat venäläissotilaat karkaavat rintamalta.

Kofman on kuvaillut venäläissotilaiden etenevän verisesti rintamallan ”harmaalla alueella”, jossa ukrainalaisten ja venäläisten asemat ovat sulautuneet yhteen. Tilanne on sekava, mutta Venäjän voitot loppupelissä pieniä, myös tappioihin suhteutettuna.

– Taktiikkansa ansiosta venäläisjoukot voivat ylläpitää painetta ja pakottautua rintaman läpi, mutta se ei ole johtanut momentumiin tai operatiivisesti merkittäviin läpimurtoihin. Tästä syystä ”kesän suurhyökkäys” on enemmänkin kokovuotinen juttu.

Ukrainan ongelmana on tällä hetkellä yhä miespula, mutta Kofman uskoo talven rauhoittavan rintamatilanteen. Venäjän infiltraatiotaktiikkaa on vaikeaa toteuttaa talvisissa oloissa, vaikka talvi osaltaan myös rajoittaa Ukrainan puolustusta.

– Lähikuukaudet tulevat olemaan vaikeita, ja tilanne pahenee entisestään ennen kuin asiat paranevat tai vakiintuvat. Mutta jatkuvalla tuella ja kohdistamalla Venäjään painetta Ukraina voi vakauttaa suuren osan rintamasta talven aikana, ja sillä on mahdolliset jatkaa taistelua vuonna 2026, Kofman arvioi.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)