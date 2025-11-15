Ukrainan lihamylly syö Venäjän armeijaa: Sotilaita karkaa rintamalta yhä enemmän

Ukrainan rintamaan paikan päällä tutustunut sotilasasiantuntija Michael Kofman toteaa Venäjän kaatuneiden määrän kasvaneen merkittävästi vuonna 2025. Samalla haavoittuneiden osuus tappioista on laskenut, sillä haavoittuneita sotilaita on yksinkertaisesti vaikea pelastaa droonien ja tykistötulen runtelemalta rintaman”tappoalueelta”.

– Venäjän tämänvuotiset voitot ovat vaatineet kovan hinnan peruuttamattomien miestappioiden muodossa, Carnegie-ajatuspajan tutkijana toimiva Kofman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kofmanin mukaan Venäjän kuukausittaiset peruuttamattomat miestappiot ovat jo sitä luokkaa, että Venäjä on joutunut keskittymään joukkojensa kasvattamisen sijasta kaatuneiden korvaamiseen. Venäjä rekrytoi kuukaudessa noin 30-35 000 uutta sotilasta, ja Kofmanin mukaan tappiot ovat nousseet yli 25 000 sotilaaseen kuukaudessa. Henkilöstön laatu kärsii tästä, hän toteaa, ja yhä useammat venäläissotilaat karkaavat rintamalta.

Kofman on kuvaillut venäläissotilaiden etenevän verisesti rintamallan ”harmaalla alueella”, jossa ukrainalaisten ja venäläisten asemat ovat sulautuneet yhteen. Tilanne on sekava, mutta Venäjän voitot loppupelissä pieniä, myös tappioihin suhteutettuna.

– Taktiikkansa ansiosta venäläisjoukot voivat ylläpitää painetta ja pakottautua rintaman läpi, mutta se ei ole johtanut momentumiin tai operatiivisesti merkittäviin läpimurtoihin. Tästä syystä ”kesän suurhyökkäys” on enemmänkin kokovuotinen juttu.

Ukrainan ongelmana on tällä hetkellä yhä miespula, mutta Kofman uskoo talven rauhoittavan rintamatilanteen. Venäjän infiltraatiotaktiikkaa on vaikeaa toteuttaa talvisissa oloissa, vaikka talvi osaltaan myös rajoittaa Ukrainan puolustusta.

– Lähikuukaudet tulevat olemaan vaikeita, ja tilanne pahenee entisestään ennen kuin asiat paranevat tai vakiintuvat. Mutta jatkuvalla tuella ja kohdistamalla Venäjään painetta Ukraina voi vakauttaa suuren osan rintamasta talven aikana, ja sillä on mahdolliset jatkaa taistelua vuonna 2026, Kofman arvioi.