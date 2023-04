”Ukrainan lennokit yltävät Moskovaan ja kauemmaksikin”

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanovin mukaan ukrainalaiset lennokit voivat lentää Moskovaan ja kauemmaksikin.

– Ne saavuttavat Moskovaan ja kauemmas, hän sanoi Ukrinformin mukaan, mutta kieltäytyi kuitenkin antamasta yksityiskohtia ukrainalaisista lennokeista.

Budanovin mukaan Venäjä on jo lopettanut hyökkäyksen ja siirtynyt puolustukseen kahta sektoria lukuun ottamatta.

– 31. maaliskuuta 2023 Venäjän toinen hyökkäysyritys, niin kutsuttu talvi-keväthyökkäys, epäonnistui. Heidän piti saavuttaa Donetskin ja Luhanskin alueiden hallinnolliset rajat. Tällä hetkellä Venäjällä ei ole potentiaalia strategiseen hyökkäysoperaatioon. Eikä sitä tule olemaan lähitulevaisuudessakaan, hän sanoi.

Budanov katsoo, että ”Venäjä on siirtynyt strategiseen puolustusoperaatioon” pitääkseen kiinni valloitetuista alueista, ja estää Ukrainan operaation niiden vapauttamiseksi.

– On kaksi poikkeusta. Ensimmäinen on yritys vallata Bahmut. Minun on myös sanottava suoraan, että he ovat olleet melkein saanet Bahmutin lausuntojensa mukaan kesäkuusta 2022 lähtien. Pian siitä on kalenterivuosi. Siellä tilanne on monimutkainen, mutta Bahmut on edelleen pystyssä.

– Toinen on yritys vallata Avdiivka pohjoispuolelta, missä Maryinkan päärintama sijaitsee ja periaatteessa yrittää ryhtyä aktiiviseen toimintaan siellä, Budanov jatkoi.