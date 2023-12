Ukrainan laitokset täyttyvät venäläisistä sotavangeista – ”Moskovaa ei kiinnosta”

Venäjä on ”jäädyttänyt” vankienvaihdon Ukrainan kanssa elokuusta 2023 lähtien, kertoo sotavankien hoitoa Ukrainassa koordinoivan päämajan työntekijä Petro Jatsenko.

– Olemme valmiita vaihtoon, meillä on tällä hetkellä paljon sotavankeja. Pidätyskeskuksemme ovat täyttymässä, eikä meidän tarvitse pitää näitä venäläisiä sotavankeja huostassamme ollenkaan. Vaihtaisimme ne mielellämme vaikka huomenna omiin puolustajiimme, hän sanoo Radio Free Europelle.

– He (Venäjä) eivät ole kiinnostuneita omien sotavankiensa kohtalosta. He ovat vain kaupankäyntivälineitä ja tykinruokaa.

The Times kertoi äskettäin, että Ukrainan pitää rakentaa uusia leirejä sotavangeille, koska nykyiset ovat täynnä Venäjän jäädytystoimien vuoksi.

Venäjän viranomaiset eivät tiettävästi kerro sotilaiden omaisille, että heidän miehensä on vangittu Ukrainassa. Usein omaiset saavat tietää asiasta suoraan ukrainalaisilta tai huijareilta.

Venäläinen Jegor Minin, 21, katosi Ukrainan taistelukentällä maaliskuussa 2023. Hänen perheensä on yrittänyt siitä lähtien selvittää hänen olinpaikkaansa.

Maaliskuun 17. päivänä venäläisessä viestialusta VK:ssa kerrottiin Jegorin kuolemasta. Julkaisu kuitenkin poistettiin pian sen jälkeen. Hänen ryhmänsä sai osuman tykistön ammuksesta, joka tappoi ja haavoitti useita sotilaita. Jegorin kerrottiin haavoittuneen ja saaneen lääkintäapua paikan päällä, mutta häntä ei evakuoitu.

Jegorin tyttöystävä sai kesällä yhteyden Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:hun. Heillä ei kuitenkaan ollut tietoa Jegorista. Syyskuussa tyttöystävä sai puhelun. Soittajat väittivät olevansa SBU:n työntekijöitä. He kertoivat hänelle, että Jegor oli elossa ja kiinniotettuna Užhorodin kaupungissa Länsi-Ukrainassa odottamassa oikeudenkäyntiä rikossyytteiden perusteella.

On epäselvää, olivatko soittajat todella SBU:sta. He eivät myöskään tarjonneet todisteita siitä, että Jegor on hengissä. He eivät kuitenkaan pyytäneet rahaa ja ilmoittivat perheelle, että heidän pitäisi ottaa yhteyttä Venäjän puolustusministeriöön ja pyytää vankienvaihtoa.

Jegorin sisaren Nadjan mukaan ”ukrainalaiset lähettivät tietoja Jegorista venäläisille neljä kertaa, mutta jostain syystä Venäjän puolustusministeriö ei reagoinut asiaan ollenkaan, he jättivät sen huomiotta.”

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen korostaa, että Venäjän viranomaisten tiedetään salaavan tietoja sukulaisilta. Monet kadonneista tietoa etsivät ihmiset ovat ottaneet yhteyttä Venäjän puolustusministeriöön, paikallisiin värväystoimistoihin, aluehallintoviranomaisiin ja presidentti Vladimir Putinin kansliaan, mutta heidät on joko jätetty huomiotta tai heiltä on evätty apu.

Tämä on luonut tilaa lukuisille huijareille, jotka teeskentelevät olevansa Ukrainan puolustusministeriön tai SBU:n työntekijöitä. He tyypillisesti veloittavat sukulaisilta valtavia summia väitetyistä tiedoista liittyen sotilaiden olinpaikkaan tai tilanteeseen.

– Venäjä salaa jokaisen aivastuksenkin, joten on erittäin vaikea saada tietoa jopa vangeista. Tämä täydellinen kaaos synnyttää huijareita kuin torakoita, sanoo Mininin perheen asianajaja.

Mininin perheelle soittaneiden SBU:n työntekijöinä esiintyneiden miestan mukaan Ukrainassa on 16 000 venäläistä sotavankia.

1/ The Russian authorities are reportedly not telling relatives of soldiers that their men have been taken prisoner in Ukraine, leaving the relatives to find out directly from the Ukrainians – or from scammers. Since August, the Russians have stopped exchanging POWs. ⬇️ pic.twitter.com/k08knNw9in

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) December 2, 2023