Ukrainan kertoo Venäjän kovista tappioista maanantaina

Kaikkiaan Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 424 Venäjän panssarivaunua.

Venäläisiä kaatui Ukrainan mukaan maanantaina 370 ja koko sodan aikana jo noin 60 800.

Panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja Ukrainan joukot tuhosivat maanantaina 27, joka nosti kokonaismäärän 5018:aan. Muita sotilasajoneuvoja Venäjä menentti 12.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen maanantaina yhden Su-25 -rynnäkkökoneen, kaksi tykkiä, yhden ilmatorjuntayksikön ja kaksi raketinheitintä sekä kaksi lennokkia.

“If there's one thing this last week has taught me, it's better to have a gun and not need it than to need a gun and not have it.”

Clarence Worley

FORTY. FOUR. TANKS.

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Oct 4: pic.twitter.com/INcFIpJDav

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022