Ukraina kertoo noin 300000 venäläisen kaatuneen

Ukrainan pääesikunta kertoo X-viestipalvelussa, että hyökkääjiä olisi kaatunut kaikkiaan noin 299 940 sitten sodan alun, joista sunnuntaina 860.

Myös Venäjän kalustotappiot kasvavat edelleen. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa tähän mennessä 5 190 Venäjän panssarivaunua, 9 775 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 9 555 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 321 lentokonetta, 324 helikopteria, 5 419 lennokkia ja dronea, 559 ilmatorjuntayksikköä, 7 202 erilaista tykistöasetta ja 834 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 544.

Lisäksi Ukraina on tuhonnut 20 vihollisen sotalaivaa ja yhden sukellusveneen.

