Ukraina kertoo hyökkääjän jättitappioista – 55 tuhottua panssarivaunua päivässä

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo X-viestipalvelussa, että venäläisiä olisi kaatunut perjantaihin mennessä noin 292 000 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022

Hyökkääjän panssarivaunuja sanotaan tuhotun torstain aikana 55 ja koko sodan aikana 5 047 Venäjän panssarivaunua, 9 557 (päivässä +120) panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 9 370 (+33) muuta sotilasajoneuvoa.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 320 lentokonetta, 324 helikopteria, 5 326 (+8) lennokkia ja dronea, 548 ilmatorjuntayksikköä, 7 012 (+29) erilaista tykistöasetta ja 822 (+4) raketinheitintä. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 534.

Good Morning #Ukraine

Record losses of the Russian army – liquidated in a day:

▪️1380 rashistov;

▪️120 BBM;

▪️55 tanks;

▪️29 art systems.

On the infographics, the data for yesterday and today are for comparison.

