Ukrainan kenraali: Hyökkäys Harkovaan olisi viholliselle kohtalokas

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi varoittaa, että venäläisten hyökkäys kohti Harkovan miljoonakaupunkia koituisi heille kohtalokkaaksi. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Monet läntiset toimijat ovat viime kuukausina varoittaneet, että Venäjä valmistelee hyökkäystä Ukrainan toisiksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan. Syrskyin mukaan Ukraina ottaa uhkan tosissaan, ja aluetta on ryhdytty linnoittamaan. Alueella onkin nyt ”laaja esteverkosto”.

– Jos venäläiset lähtevät taas sinne, Harkova tulee olemaan heille kohtalokas kaupunki, Syrskyi kertoo.

Syrskyi huomauttaa, että Ukrainan asevoimilla on jo runsaasti kokemusta taisteluista Harkovan alueella. Syyskuussa 2022 Ukraina vapautti onnistuneessa vastahyökkäyksessä käytännössä kaikki Venäjän miehittämät alueet Harkovan seudulla.

Tilanne rintamalla ei kuitenkaan ole ukrainalaisille helppo. Syrskyi muistuttaa, että Ukraina on kuitenkin onnistunut etenemään joillain alueilla, vaikka toisilla se onkin puolustuskannalla.

– Viime aikoina vapauttamiemme alueiden määrä ylittää menetettyjen alueiden määrän. Vihollinen ei ole onnistunut tekemään merkittäviä strategisia edistysaskeleita, Syrskyi linjaa.

Ongelmana kuitenkin on, että Venäjä on ryhtynyt käyttämään aggressiivisesti ilma-asetta Ukrainan puolustusasemien tuhoamiseksi. Myös tykki- ja kranaattituli on rajua. Viime päiviin asti venäläiset ampuivat tykistöllä kuusi kertaa enemmän kuin ukrainalaiset.

Monilla alueilla Ukraina on onnistunut kuitenkin tasapainottamaan tykistötilannetta. Etenkin Donetskin, Luhanskin ja Zaporizhzhian alueella venäläiset kuitenkin hyökkäävät lähes epätoivoisesti.

Esimerkiksi vetäytyminen Avdijivkan kaupungista johtui Syrskyin mukaan osittain siitä, ettei ukrainalla ollut riittävästi tykistöammuksia torjuakseen Venäjän tykistöä. Ilma-ase taas onnistui tuhoamaan ukrainalaisten puolustusasemat.

Kaikesta huolimatta myös venäläiset ovat kärsineet merkittäviä tappioita. Lokakuun puolivälistä helmikuun puoliväliin venäläisiä kaatui 47 000 sotilasta, jonka lisäksi menetettiin 364 panssarivaunua, 748 muuta panssariajoneuvoa ja 248 tykkiä.

– Meidän maallamme [miehittäjillä] ei ole hetkenkään rauhaa. Ei ikinä. Jokaisen miehittäjän on tiedostettava tämä, Syrskyi linjaa.