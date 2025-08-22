Ukrainan kenraali: Ensisijainen turvatakuu on voimakas armeija

– Ensinnäkin, me kaikki ymmärrämme ja olemme vuosien varrella Venäjän kanssa käydyn konfliktin aikana oppineet, että Ukrainan tärkein ja paras turvallisuustakuu on voimakkaat asevoimat, toteaa kenraali Volodymyr Havrylov Ukrinformin mukaan.

– Tämä on välttämätön elementti, jota ilman kaikki muut takuut ovat merkityksettömiä. Kukaan ei puolusta Ukrainan aluetta Ukrainan sijaan jalkaväkiyksiköiden tasolla. Siellä, missä on suuri ihmishenkien menetyksen riski, mikään kumppani ei lähetä sinne ihmisiään, Havrylov jatkoi.

Samalla hän korosti, että Ukrainalla on kumppaneita, jotka tulevaisuudessa takaavat tiettyjen järjestelmäkomponenttien ja aseiden toimituksen sekä ovat valmiita vahvistamaan puolustustamme eri alueilla.

– Ja jokainen kumppani valitsee oman markkinarakonsa tässä kuvassa, kenraali totesi.

Hänen mukaansa ”Britannia on valmis keskittymään meripuolustukseen, Ranska ja muut maat voisivat auttaa ilmapuolustuksessa, teknologisesti edistyneet valtiot voisivat tukea elektronista sodankäyntiä, viestintää ja avaruustiedustelua”.

– Samaan aikaan Yhdysvallat on vielä määrittelemässä rooliaan ottaen huomioon (Donald) Trumpin kannan, jonka mukaan Euroopan tulisi tarjota suurin osa Ukrainan takuista.

Siksi Havrylovin mielestä kaikkien tulevien neuvottelujen Ukrainan turvallisuustakuista on perustuttava siihen, mitä kullakin osapuolella on tukemassa meitä tilanteen kehittyessä, mitä kykyjä heillä on ja kuinka nopeasti he voivat toimittaa ne.

– Ja mikä tärkeintä, kaikkien on työskenneltävä sen varmistamiseksi, että Ukrainan armeija pystyy kestämään kaikki tulevaisuuden iskut, Havrylov korosti.