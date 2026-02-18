Ukrainan ilmavoimat kiisti 17. helmikuuta 2026 median väitteet, joiden mukaan puolustushaaraan olisi perustettu Kiovaa suojaamaan salainen, monikansallinen F-16-hävittäjälaivue, joka koostuisi ukrainalaisten lisäksi yhdysvaltalaisista ja alankomaalaisista lentäjistä. Alun perin ranskalaisen Intelligence Onlinen julkaisema väite on ilmavoimien mukaan perätön.

Väitteen mukaan Ukrainassa toimisi peiteyksikkö, jonka veteraanipilotit lentäisivät risteilyohjusten ja droonien torjuntatehtäviä. Intelligence Onlinella ei kuitenkaan ollut esittää yhtään todistetta väitteensä tueksi. Ukrainan ilmavoimien tiedotuspäällikkö Yurii Ihnat kielsi väitteen julkisesti ja siihen ironisesti:

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Joo! Ja Tom Cruise komentaa laivuetta.

Ukrainan ilmavoimat korostaa, että ulkomainen tuki Ukrainalle on järjestetty koulutuksen, kalustosiirtojen ja kumppanimaiden koordinoinnin muodossa, mutta ulkomaiset lentäjät eivät osallistu operatiiviseen toimintaan.

Ukrainan hävittäjävoima on viime aikoina lisännyt rooliaan kaupunkien ja kriittisen infrastruktuurin ilmapuolustuksessa. Siihen on osallistuttu myös lännen toimittamalla kalustolla Ukrainan perinteisen konekaluston rinnalla.

Ihnatin mukaan F-16- ja Mirage-hävittäjillä lentäneillä ukrainalaispiloteilla oli keskeinen rooli Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen torjuntatoimissa 17. helmikuuta vastaisena yönä, kun hyökkäys ulottui monille Ukrainan alueille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tällä kertaa hyökkäyksen kattavuus oli laaja; ilmahälytyksiä annettiin joka puolella maata, ja hyökkäyksen torjuntaa käytettiin eri keinoja. Tänään lentäjämme olivat töissä erityisesti ulkomaisilla koneilla mukaan lukien F-16:t ja Miraget. Suuri määrä ohjuksia tuhottiin nimenomaan ilmasta, hän totesi.

Ilmavoimien mukaan kaikki Venäjän laukaisemat risteilyohjukset tuhottiin ilmassa, mukaan lukien H-101- ja Iskander-K-ohjukset. Ukrainan joukot torjuivat myös yhden ilmasta laukaistun ohjuksen, mutta olosuhteiden takia neljä itäiseen Ukrainaan suunnattua ballistista ohjusta jäi torjumatta.

Länsihävittäjät ovat yksi elementti Ukrainan kerroksellisessa ilmapuolustusjärjestelmässä, johon sisältyvät myös maasta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset ja elektronisen sodankäynnin kyvyt. Ukrainan johto on jatkuvasti ilmaissut, että ulkomainen henkilöstö ei osallistu ilmapuolustuksen taistelutehtäviin Ukrainassa.